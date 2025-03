F1 - Ferrari: Podemos começar temporada 2025 "com otimismo"

Frédéric Vasseur, chefe da equipe da Ferrari, está otimista para a temporada, mas se mantém cauteloso com a estreia da temporada 2025, na Austrália. O francês prefere ir com calma, esperando uma batalha muito aberta com quatro equipes disputando o título da Fórmula 1.

Vasseur aguarda a festa na Piazza Castello, em Milão, que agitará os tifosi na quinta-feira (6), mas as atenções da Scuderia já estão voltadas para Melbourne, onde se espera que Lewis Hamilton e Charles Leclerc sejam os grandes protagonistas.

O chefe de equipe fez um balanço da situação em uma entrevista à Gazzetta dello Sport. Ele, depois das declarações em que disse que almejava dois títulos no dia da apresentação da SF-25, parece mais cauteloso em seus julgamentos, ciente de que a Ferrari terá de lutar contra a McLaren que, depois dos testes no Bahrein, parece estar um passo à frente de todos os outros.

"Tivemos uma boa temporada no ano passado, mas obviamente temos espaço para melhorar. O desempenho nunca depende de apenas um fator e não existe uma fórmula mágica para melhorar. Demos um bom passo à frente nos últimos anos e temos que continuar na mesma direção, mas podemos começar com otimismo".

Frederic Vasseur com Jerome D'Ambrosio à esquerda: eles são o diretor da equipe e o vice na Ferrari Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando foi perguntado para Vasseur o que ele esperava de Melbourne na próxima semana, ele se esquivou de conclusões diretas:

"Não será tão importante, porque a temporada será uma luta muito longa. Melbourne é uma pista não permanente e isso significa que ela mudará muito durante o fim de semana, o que nos dará resultados atípicos".

"Depois vamos para a China, onde estará frio, como no Japão, na terceira etapa. Depois, voltamos para o Bahrein, onde estará muito quente. Isso significa que as primeiras quatro ou cinco corridas serão exercícios muito diferentes".

A Ferrari, portanto, dá a si mesma cinco corridas para avaliar seu verdadeiro potencial, embora a chegada de Hamilton tenha provocado grandes expectativas em relação à Scuderia.

"Quando você começa com uma nova equipe, é sempre um pouco complexo, porque você tem que conhecer muitas pessoas novas, descobrir o método de trabalho, os processos, o novo volante e assim por diante", explicou Vasseur. "Mas tudo correu bem: os testes para Lewis acabaram sendo três dias intensos, mas acho que agora ele está pronto para Melbourne".

Lewis Hamilton, Ferrari SF-25 Foto de: Ferrari

O francês não faz distinção entre os dois pilotos: "Ambos são capazes de vencer GPs e lutar pelo Campeonato Mundial. Queremos impressionar com os dois e espero que ambos vençam corridas este ano. Quanto ao campeonato, teremos de esperar até a segunda parte da temporada para saber onde estaremos para lutar".

Vasseur espera um campeonato muito acirrado, com quatro equipes na disputa: "Talvez tenhamos pela frente a temporada mais emocionante dos últimos 30 anos, porque há quatro equipes que terminaram o ano passado muito próximas e agora querem vencer".

"Será crucial para nós desenvolver bem o carro e trabalhar com os pilotos para estarmos prontos. Veremos o resto na pista", conclui.

