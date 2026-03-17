Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Aston Martin estaria procurando substituto para Newey como chefe de equipe

Fórmula 1
F1: Aston Martin estaria procurando substituto para Newey como chefe de equipe

MotoGP - Márquez: “Velocidade será menor com motos 850 cc, mas tempos de volta permanecerão os mesmos”

MotoGP
MotoGP - Márquez: “Velocidade será menor com motos 850 cc, mas tempos de volta permanecerão os mesmos”

F1 – Hamilton sobre trabalho com Ferrari: “Me ouviram e incorporaram algumas das coisas que pedi”

Fórmula 1
GP da China
F1 – Hamilton sobre trabalho com Ferrari: “Me ouviram e incorporaram algumas das coisas que pedi”

Transporte, programação e o que levar: O que você precisa saber para o GP do Brasil de MotoGP

MotoGP
GP do Brasil
Transporte, programação e o que levar: O que você precisa saber para o GP do Brasil de MotoGP

Castroneves confirma participação nas 500 Milhas de Indianápolis de 2026

Indy
500 Milhas de Indianápolis
Castroneves confirma participação nas 500 Milhas de Indianápolis de 2026

F1: Ferrari pretende diminuir peso do carro em Miami; confira flagra de outras equipes

Fórmula 1
F1: Ferrari pretende diminuir peso do carro em Miami; confira flagra de outras equipes

ANÁLISE: Rei dos circuitos inéditos na MotoGP atual, Márquez agora mira a conquista de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
ANÁLISE: Rei dos circuitos inéditos na MotoGP atual, Márquez agora mira a conquista de Goiânia

ANÁLISE F1: Quão perto a Ferrari está da Mercedes após GP da China?

Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE F1: Quão perto a Ferrari está da Mercedes após GP da China?
Fórmula 1

F1: Ferrari pretende diminuir peso do carro em Miami; confira flagra de outras equipes

Red Bull está pouco menos de 20 quilos acima das rivais

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Lars Baron / Getty Images

Os carros de 2026 da Fórmula 1 passaram por uma grande mudança - são menores e mais leves. No entanto, as equipes encontraram problemas para chegarem ao peso mínimo - 768 kg. Todos os times começaram a temporada bem acima do limite.

Leia também:

A Williams, por exemplo, deixou de participar da primeira semana de testes em Barcelona, pois não estava pronta para ir à pista. O Motorsport.com Brasil, inclusive, apurou que o carro da equipe estava muito acima do peso e isso havia se tornado um problema.

No entanto, nenhuma outra equipe conseguiu construir o carro cumprindo o limite mínimo e estão correndo atrás do 'prejuízo' já para as próximas etapas. A Ferrari, por sua vez, pretende trazer um pacote de atualizações importantes para o GP de Miami, segundo informações do AutoRacer.it.

O foco do time de Maranello é trazer peças mais leves e finas para fazer trocas inteligentes. Por exemplo, a aleta transparente que foi vista no halo - que se tornou polêmica, mas está dentro das dimensões permitidas pela FIA - não foi usada, pois ainda era apenas um protótipo que deve ser melhorado nas próximas semanas.

Peso de outros carros

Em uma publicação feita em uma rede social da China, um fã que estava bem em cima da balança conseguiu flagrar o peso de alguns dos carros, inclusive o da Red Bull, que está bem fora do padrão mostrado pelas rivais.

Nas fotos, é possível ver que o carro construído em Milton Keynes está cerca de 20 quilos mais pesado que, por exemplo, o da McLaren, Ferrari e Alpine. Nem todos os monopostos foram flagrados pelas câmeras e é importante ressaltar que esse peso não considera os pilotos no cockpit.

EQUIPE/CARRO PESO DO CARRO (sem o peso do piloto)
McLaren 697,5 kg
Red Bull 716,5 kg
Ferrari 698,5 kg
Alpine 696,5 kg

CHEGOU A HORA: Tudo da MotoGP em GOIÂNIA! Diogo Moreira EXCLUSIVO sobre correr em casa, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Quão perto a Ferrari está da Mercedes após GP da China?

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

F1 - 2026 x 2014: qual teve mais abandonos nas duas primeiras corridas?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - 2026 x 2014: qual teve mais abandonos nas duas primeiras corridas?

F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

Últimas notícias

F1: Aston Martin estaria procurando substituto para Newey como chefe de equipe

Fórmula 1
F1: Aston Martin estaria procurando substituto para Newey como chefe de equipe

MotoGP - Márquez: “Velocidade será menor com motos 850 cc, mas tempos de volta permanecerão os mesmos”

MotoGP
MotoGP - Márquez: “Velocidade será menor com motos 850 cc, mas tempos de volta permanecerão os mesmos”

F1 – Hamilton sobre trabalho com Ferrari: “Me ouviram e incorporaram algumas das coisas que pedi”

Fórmula 1
GP da China
F1 – Hamilton sobre trabalho com Ferrari: “Me ouviram e incorporaram algumas das coisas que pedi”

Transporte, programação e o que levar: O que você precisa saber para o GP do Brasil de MotoGP

MotoGP
GP do Brasil
Transporte, programação e o que levar: O que você precisa saber para o GP do Brasil de MotoGP