F1: Ferrari pretende diminuir peso do carro em Miami; confira flagra de outras equipes
Red Bull está pouco menos de 20 quilos acima das rivais
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Lars Baron / Getty Images
Os carros de 2026 da Fórmula 1 passaram por uma grande mudança - são menores e mais leves. No entanto, as equipes encontraram problemas para chegarem ao peso mínimo - 768 kg. Todos os times começaram a temporada bem acima do limite.
A Williams, por exemplo, deixou de participar da primeira semana de testes em Barcelona, pois não estava pronta para ir à pista. O Motorsport.com Brasil, inclusive, apurou que o carro da equipe estava muito acima do peso e isso havia se tornado um problema.
No entanto, nenhuma outra equipe conseguiu construir o carro cumprindo o limite mínimo e estão correndo atrás do 'prejuízo' já para as próximas etapas. A Ferrari, por sua vez, pretende trazer um pacote de atualizações importantes para o GP de Miami, segundo informações do AutoRacer.it.
O foco do time de Maranello é trazer peças mais leves e finas para fazer trocas inteligentes. Por exemplo, a aleta transparente que foi vista no halo - que se tornou polêmica, mas está dentro das dimensões permitidas pela FIA - não foi usada, pois ainda era apenas um protótipo que deve ser melhorado nas próximas semanas.
Peso de outros carros
Em uma publicação feita em uma rede social da China, um fã que estava bem em cima da balança conseguiu flagrar o peso de alguns dos carros, inclusive o da Red Bull, que está bem fora do padrão mostrado pelas rivais.
Nas fotos, é possível ver que o carro construído em Milton Keynes está cerca de 20 quilos mais pesado que, por exemplo, o da McLaren, Ferrari e Alpine. Nem todos os monopostos foram flagrados pelas câmeras e é importante ressaltar que esse peso não considera os pilotos no cockpit.
|EQUIPE/CARRO
|PESO DO CARRO (sem o peso do piloto)
|McLaren
|697,5 kg
|Red Bull
|716,5 kg
|Ferrari
|698,5 kg
|Alpine
|696,5 kg
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