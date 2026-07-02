F1: Ferrari prevê dificuldades no GP da Grã-Bretanha

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Leclerc e Hamilton sabem que o gerenciamento de baterias fará a diferença na classificação e na corrida

Livia Veiga
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

O GP da Grã-Bretanha promete ser um fim de semana para os pilotos e gerenciamento de energia do motor. Por conta das longas retas e poucas curvas que forçam fortes freadas, Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso já expressaram suas preocupações para mais uma corrida da Fórmula 1.

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A Ferrari, inclusive, está preocupada com essa tendência, já que o carro não acompanha as exigências das altas velocidades. Nesta quinta-feira (02), durante o dia de mídia que abre a etapa de Silverstone, Hamilton e Charles Leclerc comentaram os desafios da equipe de Maranello.

"Na minha opinião, a corrida deste fim de semana será aquela em que o consumo de energia das unidades de potência será mais crítico. Estamos todos falando sobre isso no nosso grupo, os pilotos. Vamos ter muita dificuldade em termos de potência nessa pista".

"Existem apenas algumas curvas onde é possível recarregar o motor. Portanto, a assistência elétrica ficará desativada durante a maior parte do traçado, e é aí que teremos mais dificuldades", declarou Hamilton.

O heptacampeão ainda brincou que irá "arrancar os parafusos" dos carros da Mercedes e essa seria a única forma de garantir alguma briga pela vitória, já que a equipe de Brackley tem um pacote geral mais forte.

Para Leclerc, a situação fica "um pouco triste" depois de testar o carro no simulador e ter a sensação de que o carro irá perder potência ao longo das retas.

Sim, acho que a maioria dos pilotos provavelmente está um pouco triste.

"Era um circuito [Silverstone] em que, na classificação, o piloto mais corajoso realmente conseguia fazer a diferença".

"Você entrava nas curvas de alta velocidade com muita potência e precisava explorar o limite do carro em velocidades muito altas. Agora, essas curvas de alta passaram a ser praticamente curvas de média velocidade por causa do clipping".

"Não sei exatamente o que esperar. Tenho uma ideia de como será, mas tenho quase certeza de que não vai parecer tão especial quanto costumava ser", concluiu o monegasco.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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