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F1: Ferrari questiona decisão "discutível" da FIA, mas não protesta pole de Russell na Áustria

Equipe acredita não ter acesso à dados o suficiente para embasar a teoria de que George não cumpriu as regras de bandeira amarela

Livia Veiga
Publicado:

A classificação do GP da Áustria se tornou polêmica depois que George Russell não foi investigado por supostamente ter infringido as regras da bandeira amarela. No entanto, o piloto seguiu todas as diretrizes da Fórmula 1 e manteve a pole position.

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A Ferrari poderia entrar com um pedido de revisão sobre a decisão, isso porque Charles Leclerc e Lewis Hamilton se classificaram logo atrás do britânico. Porém, a própria equipe entendeu que os dados não corroborariam o pedido.

Fred Vasseur foi questionado pela mídia após a sessão e criticou a decisão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) de não acionar imediatamente uma bandeira amarela dupla.

A crítica se dá porque uma bandeira amarela simples permitiu que Russell apenas tirasse o pé do acelerador na curva 9 antes de fechar sua volta e não o obrigava a frear ou mudar a trajetória. Isso só aconteceria se a FIA tivesse enviado um aviso de dupla bandeira amarela - o que aconteceu cerca de 20 segundos depois do primeiro sinal.

"Apenas uma bandeira amarela foi mostrada e é discutível se foi a decisão correta. O carro médico chegou a ser acionado. Com uma bandeira amarela, é preciso reduzir a velocidade em cerca de 5% no setor afetado e não temos acesso aos dados. A direção de prova decidiu que outras medidas eram necessárias, e foi o que aconteceu. Claro, conquistar a pole position sob bandeira amarela é um pouco estranho, mas foi assim".

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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