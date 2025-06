F1: Ferrari, Red Bull e Sauber trazem novo assoalho para Áustria

A Ferrari e a Red Bull detalharam as mudanças em seus assoalhos para o GP da Áustria de Fórmula 1 deste fim de semana, enquanto a McLaren está introduzindo uma suspensão dianteira ajustada. A Sauber, equipe do piloto Gabriel Bortoleto, também atualizou o carro.

A escuderia suíça, conforme noticiado pelo Motorsport.com, trouxe um novo conjunto de asa traseira que pretende usar em circuitos de maior downforce ao longo da temporada. A Sauber também trouxe um assoalho revisado, com mudanças na borda do assoalho e no difusor.

A Ferrari parece ter feito as mudanças mais substanciais para a etapa da Áustria, revisando a borda do assoalho, as cercas e o chassi, além de ajustar o difusor para trabalhar em conjunto com o assoalho atualizado, que é o maior diferencial de desempenho aerodinâmico nessa geração de carros.

Detalhando as mudanças, a Ferrari disse: "Não sendo específico para um evento, este pacote de assoalho traz atualizações nas aletas frontais do assoalho, com foco em melhorar a vorticidade gerada e liberada a jusante".

"O formato do boat [parte central inferior do assoalho] foi redesenhado, assim como a expansão dos túneis laterais, sendo reotimizados juntamente com a carga nas bordas do assoalho e a distribuição do volume do difusor. Isso resultou em um ganho geral de carga aerodinâmica em todo o espectro de operação do carro".

Na quinta-feira, Lewis Hamilton minimizou o quanto o assoalho totalmente novo será um divisor de águas: "Nós realmente não sabemos o efeito real que ele terá, não é a informação normal que recebemos sobre quanta carga você adicionou ao carro, isso não está necessariamente claro".

"Espero que seja um passo na direção certa, mas acho que não esperamos que mude muito. Mas cruzemos os dedos para que seja melhor do que esperamos."

A Red Bull também trouxe um novo assoalho, já que seu ciclo de atualização para 2026 está chegando ao fim, embora sua atualização tenha se mostrado mais limitada em termos de escopo. A equipe de Milton Keynes mudou a asa de borda em seu assoalho, à frente dos pneus traseiros.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Uma nova asa dianteira está sendo implantada com o objetivo de manter a estabilidade de fluxo estabelecida e melhorar a carga extraída dessa região do assoalho", declarou a equipe nos documentos da FIA.

A McLaren fez alterações na geometria de sua suspensão dianteira e também retrabalhou os dispositivos aerodinâmicos nos cantos dianteiro e traseiro do carro para trabalhar em conjunto com seus recentes ajustes de suspensão.

As atualizações aerodinâmicas da Mercedes limitam-se a aumentar a capacidade de resfriamento, ampliando os dutos de freio e a saída da tampa do motor. Essa última deve ajudar a impulsionar o fluxo de ar através de seus radiadores laterais.

Outra equipe que apresentou atualizações é a Racing Bulls, que revisou o flap da asa dianteira e o perfil da asa traseira.

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!