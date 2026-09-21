F1: Ferrari reestrutura departamento de motores e busca engenheiro da Red Bull

A Ferrari está levando adiante uma reestruturação do departamento de motores de Fórmula 1 com o objetivo de 'oxigenar' o grupo liderado por Enrico Gualtieri. Entre as novidades estão a transferência de Francesco Morettini, vindo da área de GT de Maranello, enquanto aguardam a chegada de um nome de peso da Red Bull Powertrain.

A Scuderia ainda não abandonou o desenvolvimento do SF-26, mas a atenção dos técnicos já se voltou para 2027. Em Maranello, aguardam a chegada de alguns reforços externos: em particular, há expectativa pela chegada de uma figura de destaque da RBPT.

Trata-se de um engenheiro cujo nome ainda não foi divulgado, mas que foi obrigado a passar um ano em licença obrigatória, sinal de que se trata de um profissional de alto nível.

Segundo rumores, trata-se de um especialista entre aqueles contratados por Milton Keynes vindos da Mercedes AMG High Performance Powertrains, onde nasceu a unidade de potência que está dominando a temporada de 2026 com 12 vitórias em 14 GPs disputados.

Será um técnico que trará a cultura de dois grupos de trabalho com filosofias muito diferentes das praticadas em Maranello e que deverá trazer ideias inovadoras.

E ele não será o único reforço que chegará ao time de Gualtieri até o final do ano, assim como estão previstas contratações específicas também na área de chassi e aerodinâmica, coordenada pelo diretor técnico Loic Serra.

Além disso, segundo apuração do Motorsport.com, haverá também mudanças no departamento de automobilismo, com transferências e promoções internas destinadas a renovar o elenco, embora Davide Mazzoni, Guido De Paola e Luigi Fraboni, figuras da 'velha guarda', continuem.

Da área de GT da Scuderia chega Morettini, que terá a tarefa de reorganizar o departamento técnico.

Especialista em eletromecânica e no desenvolvimento de componentes estratégicos, ele se integrará a Francesco Marino, que já cuida da área de qualidade, e a Luca Poggio, diretor da área híbrida e eletrônica.

São profissionais com mais de 20 anos de experiência na Scuderia: não são novatos, mas técnicos de alto nível capazes de se integrar à equipe existente.

Mudanças no motor para 2027

A Ferrari está definindo o motor de 2027 com o objetivo de tentar diminuir a diferença de potência em relação ao motor da Mercedes.

Não haverá um abandono do conceito atual do motor, mas uma revisão do conceito que levará, de qualquer forma, ao aumento da temperatura na câmara de combustão graças ao cabeçote e aos componentes do motor de seis cilindros em aço, o que ocorrerá paralelamente à evolução da gasolina da Shell, já que no paddock ela ainda não é considerada a mais competitiva.

Está prevista a adoção de um turbocompressor Garrett de diâmetro maior, seguindo a linha da Mercedes e da Red Bull para buscar potência e otimizar os tempos de recarga do sistema híbrido.

As vantagens do tão criticado projeto do motor 067/6 não foram plenamente aproveitadas no que diz respeito ao chassi e à aerodinâmica, pois ainda há uma margem significativa para a redução das massas, visando um monoposto mais extremo na redução do arrasto.

Além disso, o recuo da bandeja em T definido pelo regulamento da FIA também exigirá a reformulação da carroceria na área abaixo das pernas dos pilotos.

A Ferrari, portanto, tem a ambição de apresentar, para o próximo campeonato, um carro capaz de desafiar a Mercedes.

É com base nessas premissas que os rumores de quem gostaria de uma substituição de Fred Vasseur no comando da Scuderia não parecem credíveis.

Se houvesse a substituição do chefe de equipe, inevitavelmente quem assumisse a 'Direção Esportiva' seria tentado a fazer uma mudança profunda, tendo que recomeçar um ciclo praticamente do zero. Não parece que essa seja, neste momento, a intenção de quem comanda a Ferrari.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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