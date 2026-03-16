F1: Ferrari retira inovação no halo para evitar 'dor de cabeça' com a FIA
'Miniasa' foi apresentada durante a sexta-feira na China, mas Scuderia acabou voltando atrás no restante do fim de semana
A Ferrari vem sendo um grande destaque na temporada 2026 da Fórmula 1 quando o assunto é inovações aerodinâmicas. Depois da asa 'Macarena', um aparato no halo foi visto no carro de Charles Leclerc durante o primeiro dia de atividades na China. Contudo, a Scuderia decidiu retirar a novidade.
De acordo com o site inglês The Race, a equipe italiana precisou retirar a 'miniasa' após discussões com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
Um pouco acima da microcâmera, instalada há alguns anos para filmar em HD o interior de cada carro e obter imagens de eventuais acidentes, a Ferrari introduziu um pequeno perfil metálico (aleta) que é útil para limpar os fluxos gerados pelo pilar central do halo, tentando orientar o ar do cockpit para cima antes de atingir o capacete do piloto.
O novo design chegou a ser testado na sexta-feira, durante o treino livre, aprovado na inspeção técnica para ser utilizado na sprint, mas foi retirado dos carros no sábado. A Ferrari decidiu 'voltar atrás' após a FIA questionar a maneira como ela havia interpretado o regulamento.
Na visão da equipe italiana, naquele momento, não valia a pena se desgastar com o assunto na China, nem correr o risco do órgão se posicionar contra a equipe pós-corrida ou deixar uma brecha para que algum time rival apresentasse uma reclamação.
Ainda de acordo com o site, as conversas à respeito do aparato seguirão acontecendo até que tenha um esclarecimento definitivo sobre o assunto.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Cup: Ex-companheiros de equipe, Chastain e Suárez têm discussão acalorada em Las Vegas; veja vídeo
F1: Ferrari retira inovação no halo para evitar 'dor de cabeça' com a FIA
Governo de Goiás prevê impacto econômico multimilionário do GP do Brasil de MotoGP
F1: Pérez admite culpa em batida com Bottas na China
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários