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F1: Ferrari retira inovação no halo para evitar 'dor de cabeça' com a FIA

'Miniasa' foi apresentada durante a sexta-feira na China, mas Scuderia acabou voltando atrás no restante do fim de semana

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Dettaglio Ferrari

A Ferrari vem sendo um grande destaque na temporada 2026 da Fórmula 1 quando o assunto é inovações aerodinâmicas. Depois da asa 'Macarena', um aparato no halo foi visto no carro de Charles Leclerc durante o primeiro dia de atividades na China. Contudo, a Scuderia decidiu retirar a novidade.

Leia também:

De acordo com o site inglês The Race, a equipe italiana precisou retirar a 'miniasa' após discussões com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA)

Um pouco acima da microcâmera, instalada há alguns anos para filmar em HD o interior de cada carro e obter imagens de eventuais acidentes, a Ferrari introduziu um pequeno perfil metálico (aleta) que é útil para limpar os fluxos gerados pelo pilar central do halo, tentando orientar o ar do cockpit para cima antes de atingir o capacete do piloto.

O novo design chegou a ser testado na sexta-feira, durante o treino livre, aprovado na inspeção técnica para ser utilizado na sprint, mas foi retirado dos carros no sábado. A Ferrari decidiu 'voltar atrás' após a FIA questionar a maneira como ela havia interpretado o regulamento.

Na visão da equipe italiana, naquele momento, não valia a pena se desgastar com o assunto na China, nem correr o risco do órgão se posicionar contra a equipe pós-corrida ou deixar uma brecha para que algum time rival apresentasse uma reclamação.

Ainda de acordo com o site, as conversas à respeito do aparato seguirão acontecendo até que tenha um esclarecimento definitivo sobre o assunto. 

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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