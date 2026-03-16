A Ferrari vem sendo um grande destaque na temporada 2026 da Fórmula 1 quando o assunto é inovações aerodinâmicas. Depois da asa 'Macarena', um aparato no halo foi visto no carro de Charles Leclerc durante o primeiro dia de atividades na China. Contudo, a Scuderia decidiu retirar a novidade.

De acordo com o site inglês The Race, a equipe italiana precisou retirar a 'miniasa' após discussões com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Um pouco acima da microcâmera, instalada há alguns anos para filmar em HD o interior de cada carro e obter imagens de eventuais acidentes, a Ferrari introduziu um pequeno perfil metálico (aleta) que é útil para limpar os fluxos gerados pelo pilar central do halo, tentando orientar o ar do cockpit para cima antes de atingir o capacete do piloto.

O novo design chegou a ser testado na sexta-feira, durante o treino livre, aprovado na inspeção técnica para ser utilizado na sprint, mas foi retirado dos carros no sábado. A Ferrari decidiu 'voltar atrás' após a FIA questionar a maneira como ela havia interpretado o regulamento.

Na visão da equipe italiana, naquele momento, não valia a pena se desgastar com o assunto na China, nem correr o risco do órgão se posicionar contra a equipe pós-corrida ou deixar uma brecha para que algum time rival apresentasse uma reclamação.

Ainda de acordo com o site, as conversas à respeito do aparato seguirão acontecendo até que tenha um esclarecimento definitivo sobre o assunto.

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