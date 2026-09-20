F1: Ferrari revela macacão preto para Leclerc em Singapura
Scuderia divulgou novo uniforme baseado na “noite sob as luzes de Singapura”
A Ferrari revelou o macacão especial na cor preta que Charles Leclerc utilizará no GP de Singapura de Fórmula 1, que acontece entre 9 e 11 de outubro.
Afastando-se do tradicional vermelho com detalhes em branco da Ferrari, o macacão de Leclerc é quase inteiramente preto. Além do macacão que “personifica uma noite sob as luzes de Singapura”, a equipe de Maranello revelou um boné de edição limitada, que estará disponível para compra pelos fãs a partir de 5 de outubro.
Não é a primeira vez que o piloto monegasco utilizará um macacão preto da Scuderia, já que ele não apenas correu, mas venceu o GP da Itália de 2024 com um uniforme preto com detalhes em amarelo e cinza.
Leclerc ocupa atualmente a quinta posição na classificação dos pilotos, com 167 pontos, 125 pontos atrás do líder do campeonato, Kimi Antonelli, e 24 pontos atrás de seu companheiro de equipe da Ferrari, Lewis Hamilton, que está em terceiro.
O GP de Singapura será realizado no Circuito de Rua de Marina Bay, de 9 a 11 de outubro. A próxima etapa é o GP do Azerbaijão, de 24 a 26 de setembro, seguido pelo GP do Bahrein, realizado na Malásia, de 2 a 4 de outubro.
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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