F1: Ferrari revela pintura especial em homenagem a Schumacher para GP da Itália; veja fotos
SF-26 de Hamilton e Leclerc ganha detalhes retrô, assinatura do alemão e estrelas no bico; Rubens Barrichello e Vettel pilotarão o lendário F2002 em Monza
A Ferrari revelou, nesta terça-feira (01), uma pintura especial para o GP da Itália de Fórmula 1, em Monza, em homenagem ao seu piloto de maior sucesso, Michael Schumacher.
O SF-26 pilotado por Lewis Hamilton e Charles Leclerc ficará ainda mais vermelho para a ocasião, sem o tom branco na cobertura do motor. Os adesivos com os números de Hamilton e Leclerc também passarão a ter uma fonte retrô. Entre os números dos pilotos e o logotipo do patrocinador principal, a HP, na tampa do motor, a equipe exibe a assinatura de Schumacher.
As rodas terão um toque dourado nas calotas, enquanto os pilotos e toda a equipe de pista também usarão uniformes especiais.
Além disso, as estrelas brancas características de Schumacher, presentes no icônico capacete do alemão, foram adicionadas ao bico do carro.
SF-26 Monza special livery
Foto de: Ferrari
Barrichello e Vettel darão volta de honra no carro dominante de 2002
A homenagem marca o 30º aniversário da primeira temporada de Schumacher com a Ferrari, em 1996, e se inspira no F310, carro com o qual ele correu com a Scuderia pela primeira vez.
O carro de 1996 ficará em exposição durante o fim de semana de Monza, ao lado do último Ferrari de Schumacher, o 248 F1 de 2006, e do F2002, que acabou se tornando o carro mais dominante de Schumacher e da Ferrari.
O ex-companheiro de equipe de Schumacher, Rubens Barrichello, e o compatriota Sebastian Vettel, pilotarão o F2002 em Monza no sábado e no domingo para uma volta de honra em comemoração ao legado de Schumacher.
SF-26 Monza special livery
Foto de: Ferrari
“A passagem de Michael pela Ferrari foi muito mais do que apenas vitórias e títulos: sua busca incansável pela perfeição, atenção aos detalhes, disciplina e capacidade de ser um verdadeiro jogador de equipe ajudaram a criar uma cultura que se tornou uma das características marcantes da Scuderia”, afirmou a equipe.
“Trinta anos depois, essa cultura continua fazendo parte da forma como a Ferrari encara as competições hoje. Monza é, portanto, o local ideal para celebrar esse legado, não apenas relembrando o que foi conquistado, mas também reconhecendo os valores que permanecem na Ferrari até hoje".
Schumacher é o piloto com carreira mais longa na Ferrari, tendo disputado 179 corridas entre 1996 e 2006. O alemão de 57 anos também é o piloto mais condecorado da Scuderia, tendo conquistado cinco de seus sete títulos mundiais com a equipe de Maranello de forma consecutiva, de 2000 a 2004.
Nesse período, Schumacher acumulou 72 vitórias e 58 poles na era de grande sucesso da Ferrari sob o comando de Jean Todt e Ross Brawn.
Pintura especial do SF-26 para Monza
Foto: Ferrari
McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos
F1: Ferrari aproveita segundo ADUO e leva motor atualizado para GP da Itália
F1: Entenda 'dilema' da Ferrari com novo motor de Leclerc e Hamilton para Monza
F1: Em homenagem a Schumacher, Ferrari divulga macacões de Hamilton e Leclerc para Monza; veja fotos
F1: Por que motor da Red Bull é considerado o mais forte de 2026 pelo ADUO?
F1: Câmara testa com a Ferrari antes de 'estreia' com a Haas
Últimas notícias
F1: Bortoleto relembra histórico vitorioso em Monza e projeta GP da Itália
F1: Ferrari revela pintura especial em homenagem a Schumacher para GP da Itália; veja fotos
F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos
Após brilhar em testes, Pedro Lima volta às competições oficiais pela F4 Italiana em Ímola
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários