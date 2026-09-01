A Ferrari revelou, nesta terça-feira (01), uma pintura especial para o GP da Itália de Fórmula 1, em Monza, em homenagem ao seu piloto de maior sucesso, Michael Schumacher.

O SF-26 pilotado por Lewis Hamilton e Charles Leclerc ficará ainda mais vermelho para a ocasião, sem o tom branco na cobertura do motor. Os adesivos com os números de Hamilton e Leclerc também passarão a ter uma fonte retrô. Entre os números dos pilotos e o logotipo do patrocinador principal, a HP, na tampa do motor, a equipe exibe a assinatura de Schumacher.

As rodas terão um toque dourado nas calotas, enquanto os pilotos e toda a equipe de pista também usarão uniformes especiais.

Além disso, as estrelas brancas características de Schumacher, presentes no icônico capacete do alemão, foram adicionadas ao bico do carro.

SF-26 Monza special livery Foto de: Ferrari

Barrichello e Vettel darão volta de honra no carro dominante de 2002

A homenagem marca o 30º aniversário da primeira temporada de Schumacher com a Ferrari, em 1996, e se inspira no F310, carro com o qual ele correu com a Scuderia pela primeira vez.

O carro de 1996 ficará em exposição durante o fim de semana de Monza, ao lado do último Ferrari de Schumacher, o 248 F1 de 2006, e do F2002, que acabou se tornando o carro mais dominante de Schumacher e da Ferrari.

O ex-companheiro de equipe de Schumacher, Rubens Barrichello, e o compatriota Sebastian Vettel, pilotarão o F2002 em Monza no sábado e no domingo para uma volta de honra em comemoração ao legado de Schumacher.

SF-26 Monza special livery Foto de: Ferrari

“A passagem de Michael pela Ferrari foi muito mais do que apenas vitórias e títulos: sua busca incansável pela perfeição, atenção aos detalhes, disciplina e capacidade de ser um verdadeiro jogador de equipe ajudaram a criar uma cultura que se tornou uma das características marcantes da Scuderia”, afirmou a equipe.

“Trinta anos depois, essa cultura continua fazendo parte da forma como a Ferrari encara as competições hoje. Monza é, portanto, o local ideal para celebrar esse legado, não apenas relembrando o que foi conquistado, mas também reconhecendo os valores que permanecem na Ferrari até hoje".

Schumacher é o piloto com carreira mais longa na Ferrari, tendo disputado 179 corridas entre 1996 e 2006. O alemão de 57 anos também é o piloto mais condecorado da Scuderia, tendo conquistado cinco de seus sete títulos mundiais com a equipe de Maranello de forma consecutiva, de 2000 a 2004.

Nesse período, Schumacher acumulou 72 vitórias e 58 poles na era de grande sucesso da Ferrari sob o comando de Jean Todt e Ross Brawn.

Pintura especial do SF-26 para Monza Foto: Ferrari

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!