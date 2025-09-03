F1: Ferrari revela pintura especial para Monza em homenagem ao título de Lauda
Lendário piloto austríaco conquistou seu primeiro título mundial há 50 anos com a Scuderia
A Ferrari usará uma pintura única de carro de Fórmula 1 no GP da Itália deste fim de semana, em comemoração ao 50º aniversário da primeira vitória de Niki Lauda no campeonato mundial.
Lauda venceu o campeonato de 1975 em 7 de setembro em Monza, com a corrida deste ano ocorrendo exatamente no mesmo dia.
Na época, um terceiro lugar foi suficiente para que o austríaco de 26 anos fosse coroado faltando um GP, tamanha era sua vantagem sobre Emerson Fittipaldi, da McLaren, e Carlos Reutemann, da Brabham. O companheiro de equipe da Ferrari, Clay Regazzoni, deu aos torcedores da Scuderia outro motivo para comemorar com a vitória em sua pista 'de casa'.
Niki Lauda, Ferrari 312T
Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
Portanto, a Ferrari está reprisando a pintura da 312 T em seus SF-25, com o mesmo tom de vermelho e uma cobertura de motor branca. O tom de cinza das asas parece mais escuro, com a asa traseira descrita como "prata metálica, evocando o alumínio usado naqueles dias, antes que a fibra de carbono se tornasse o padrão da F1". O macacão, as botas e os capacetes dos pilotos também remetem àquela época.
O 312 T de Lauda, vencedor do título, será exibido "a partir de amanhã e durante todo o mês de setembro" no Museu de Maranello, onde serão transmitidos os treinos e a corrida do GP da Itália. Outro carro com a pintura "será exibido em Monza neste fim de semana".
Um dos pilotos mais identificados com a Ferrari, Jean Alesi, estará presente no "Templo da Velocidade" e dirigirá o popular 412 T2 com motor V12, com o qual conquistou sua única vitória em um GP em 1995.
