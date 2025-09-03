Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Ferrari revela pintura especial para Monza em homenagem ao título de Lauda

Lendário piloto austríaco conquistou seu primeiro título mundial há 50 anos com a Scuderia

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:

A Ferrari usará uma pintura única de carro de Fórmula 1 no GP da Itália deste fim de semana, em comemoração ao 50º aniversário da primeira vitória de Niki Lauda no campeonato mundial.

Leia também:

Lauda venceu o campeonato de 1975 em 7 de setembro em Monza, com a corrida deste ano ocorrendo exatamente no mesmo dia.

Na época, um terceiro lugar foi suficiente para que o austríaco de 26 anos fosse coroado faltando um GP, tamanha era sua vantagem sobre Emerson Fittipaldi, da McLaren, e Carlos Reutemann, da Brabham. O companheiro de equipe da Ferrari, Clay Regazzoni, deu aos torcedores da Scuderia outro motivo para comemorar com a vitória em sua pista 'de casa'.

Niki Lauda, Ferrari 312T

Niki Lauda, Ferrari 312T

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Portanto, a Ferrari está reprisando a pintura da 312 T em seus SF-25, com o mesmo tom de vermelho e uma cobertura de motor branca. O tom de cinza das asas parece mais escuro, com a asa traseira descrita como "prata metálica, evocando o alumínio usado naqueles dias, antes que a fibra de carbono se tornasse o padrão da F1". O macacão, as botas e os capacetes dos pilotos também remetem àquela época.

O 312 T de Lauda, vencedor do título, será exibido "a partir de amanhã e durante todo o mês de setembro" no Museu de Maranello, onde serão transmitidos os treinos e a corrida do GP da Itália. Outro carro com a pintura "será exibido em Monza neste fim de semana".

Um dos pilotos mais identificados com a Ferrari, Jean Alesi, estará presente no "Templo da Velocidade" e dirigirá o popular 412 T2 com motor V12, com o qual conquistou sua única vitória em um GP em 1995.

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? M1GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Benjamin Vinel Fórmula 1 Niki Lauda Ferrari
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Wolff alerta desafio da Red Bull em relação aos motores em 2026: "Estão escalando o Monte Everest"
Próximo artigo Grids invertidos, corridas curtas e sprints no estilo MotoGP estão "na agenda" de mudanças da F1, revela Domenicali

Principais comentários
Benjamin Vinel
Mais de
Benjamin Vinel
F1: Hamilton admite “enorme pressão” sobre ele e a Ferrari para Monza

F1: Hamilton admite “enorme pressão” sobre ele e a Ferrari para Monza

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Hamilton admite “enorme pressão” sobre ele e a Ferrari para Monza
F1 - Verstappen: Luta entre Red Bull e equipe irmã "não deveria acontecer"

F1 - Verstappen: Luta entre Red Bull e equipe irmã "não deveria acontecer"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen: Luta entre Red Bull e equipe irmã "não deveria acontecer"
F1 - Norris: "Quero vencer do meu jeito", não copiar a "atitude f***-se" de Verstappen

F1 - Norris: "Quero vencer do meu jeito", não copiar a "atitude f***-se" de Verstappen

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Norris: "Quero vencer do meu jeito", não copiar a "atitude f***-se" de Verstappen
Mais de
Niki Lauda
Três vitórias em cinco corridas de F1: O que isso significa para Piastri?

Três vitórias em cinco corridas de F1: O que isso significa para Piastri?

Fórmula 1
Três vitórias em cinco corridas de F1: O que isso significa para Piastri?
Os companheiros de equipe menos úteis da história da F1

Os companheiros de equipe menos úteis da história da F1

Fórmula 1
Os companheiros de equipe menos úteis da história da F1
Lista de maiores campeões de construtores tem brasileiro no ‘pódio’; confira

Lista de maiores campeões de construtores tem brasileiro no ‘pódio’; confira

Fórmula 1
Lista de maiores campeões de construtores tem brasileiro no ‘pódio’; confira
Ferrari
Mais de
Ferrari
F1: Verstappen revela motivo para não querer pilotar pela Ferrari no futuro próximo

F1: Verstappen revela motivo para não querer pilotar pela Ferrari no futuro próximo

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen revela motivo para não querer pilotar pela Ferrari no futuro próximo
F1 - Hamilton fica "chocado" com penalidade para Monza: Vi "quando cheguei em casa"

F1 - Hamilton fica "chocado" com penalidade para Monza: Vi "quando cheguei em casa"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Hamilton fica "chocado" com penalidade para Monza: Vi "quando cheguei em casa"
F1 - Wolff defende Hamilton: 'Se ele se aposentar, ainda será o melhor piloto de todos os tempos"

F1 - Wolff defende Hamilton: 'Se ele se aposentar, ainda será o melhor piloto de todos os tempos"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Wolff defende Hamilton: 'Se ele se aposentar, ainda será o melhor piloto de todos os tempos"

Últimas notícias

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MGP MotoGP
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

F1 Fórmula 1
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

F3 F3
Monza
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros