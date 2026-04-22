F1: Ferrari se 'esconde' em dia de testes em Monza e aumenta expectativa para Miami

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Tanto Charles Leclerc quanto Lewis Hamilton foram para a pista nesta quarta-feira

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

O Autódromo Nacional de Monza estava totalmente isolado para o dia de filmagens da Ferrari. Nos poucos pontos onde era possível ter acesso a um pequeno trecho da pista, os fãs se aglomeraram. Basta assistir aos vídeos amadores gravados com celulares para perceber o grande interesse pelo evento, apesar do caráter comercial, que antecede o reinício da Fórmula 1 após um mês de pausa. 

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Charles Leclerc foi a pista pela manhã e Lewis Hamilton à tarde, se dedicando a coletar dados para escolher a configuração com a qual a Scuderia irá para Miami. O trabalho de análise não se limitou apenas à aerodinâmica, mas também à gestão diferenciada de energia, resultado das mudanças regulamentares oficializadas pela FIA em 20 de abril. Muitas fotos foram postadas na internet, mas nenhuma imagem foi adequada o suficiente para confirmar o pacote de novidades efetivamente montado no SF-26. 

Segundo Nikolas Tombazis, chefe de monopostos da Federação Internacional, não houve uma revolução, mas uma evolução, e não é certo que seja a última. Parece que os efeitos benéficos também puderam ser apreciados pelos dois pilotos da Ferrari nas cerca de vinte voltas (100 km para cada um) que Leclerc e Hamilton percorreram.

 

Pôde-se apreciar o retorno da asa macarena (mas ainda não há certeza se a peça será utilizada em Miami, embora deva dar uma boa vantagem em Montreal) e a aba do halo (copiada pela Red Bull, que rodou simultaneamente em Silverstone com Max Verstappen), enquanto outras modificações não puderam ser vistas e só as descobriremos na Flórida. 

Os engenheiros da Scuderia agora terão a oportunidade de avaliar todas as informações coletadas por meio de um trabalho aprofundado de análise de dados, embora não haja elementos de comparação para o SF-26 em circuitos de rua. Quem viu alguns rostos fala de expressões moderadamente sorridentes.  

A Ferrari trabalhou duro durante o intervalo e espera dar uma reviravolta na temporada, ciente de que os adversários também não ficaram parados e todos trarão atualizações importantes. Por isso, será interessante descobrir se haverá ou não mudanças na hierarquia de desempenho. 

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