Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1

F1: Ferrari se manifesta sobre 'truque' de motores usado por Mercedes e Red Bull após reunião da FIA

Equipe italiana acredita que Federação Internacional de Automobilismo resolverá a situação em algumas semanas

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
Charles Leclerc, Ferrari SF-26

Foto de: Federico Basile | AG Photo

O provável 'truque' feito pela Mercedes e Red Bull em relação à taxa de compressão do motor segue dando o que falar e, certamente, será pauta por um bom período na temporada 2026 da Fórmula 1. Do lado oposto da 'briga', a Ferrari se manifestou à respeito da situação. 

Leia também:

Na tarde dessa quinta-feira, especialistas técnicos de unidade de potência se reuniram com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para debater até que ponto a expansão da taxa de compressão de 16:1 para 18:1 enquanto o carro está em temperaturas altas é ilegal. De um lado, Ferrari, Honda e Audi contestam enquanto Mercedes e Red Bull alegam que estão fazendo algo permitido por regulamento. 

Durante o shakedown feito em Maranello nesta sexta-feira, o diretor técnico de unidades de potência da Scuderia Enrico Gualtieri falou de forma oficial sobre o que ficou acordado entre equipes e federação. 

"Estamos abordando o tema junto com a FIA. Ainda estamos discutindo com eles. Tivemos uma reunião técnica nessa quinta-feira, um workshop, na verdade, teremos uma outra adicional nos próximos dias até nos encontramos na PUAC, que é o Comitê Consultivo de Unidades de Potência. Confiamos neles para administrar o assunto de maneira correta, seguindo os procedimentos e a governança estabelecida pelo regulamento. E confiamos completamente que o processo será concluído nos próximos dias e semanas. "

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Carro da Ferrari dá vislumbre de como funcionará a aerodinâmica ativa

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Entenda por que equipes clientes não escolhem seu próprio combustível na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
Entenda por que equipes clientes não escolhem seu próprio combustível na F1

Últimas notícias

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona