F1: Ferrari se manifesta sobre 'truque' de motores usado por Mercedes e Red Bull após reunião da FIA
Equipe italiana acredita que Federação Internacional de Automobilismo resolverá a situação em algumas semanas
Foto de: Federico Basile | AG Photo
O provável 'truque' feito pela Mercedes e Red Bull em relação à taxa de compressão do motor segue dando o que falar e, certamente, será pauta por um bom período na temporada 2026 da Fórmula 1. Do lado oposto da 'briga', a Ferrari se manifestou à respeito da situação.
Na tarde dessa quinta-feira, especialistas técnicos de unidade de potência se reuniram com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para debater até que ponto a expansão da taxa de compressão de 16:1 para 18:1 enquanto o carro está em temperaturas altas é ilegal. De um lado, Ferrari, Honda e Audi contestam enquanto Mercedes e Red Bull alegam que estão fazendo algo permitido por regulamento.
Durante o shakedown feito em Maranello nesta sexta-feira, o diretor técnico de unidades de potência da Scuderia Enrico Gualtieri falou de forma oficial sobre o que ficou acordado entre equipes e federação.
"Estamos abordando o tema junto com a FIA. Ainda estamos discutindo com eles. Tivemos uma reunião técnica nessa quinta-feira, um workshop, na verdade, teremos uma outra adicional nos próximos dias até nos encontramos na PUAC, que é o Comitê Consultivo de Unidades de Potência. Confiamos neles para administrar o assunto de maneira correta, seguindo os procedimentos e a governança estabelecida pelo regulamento. E confiamos completamente que o processo será concluído nos próximos dias e semanas. "
