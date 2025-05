F1: Ferrari se prepara para melhora em Ímola e traz atualizações

Após viagens à Oceania, Ásia e América, a Fórmula 1 finalmente retorna à Europa, para Ímola, a poucos quilômetros de Maranello, onde nascem as Ferraris. Um verdadeiro GP em casa para a Scuderia, que, após um início de temporada sem os resultados esperados, torce para que a primeira etapa italiana possa representar uma oportunidade de redenção.

O SF-25 deve se adequar melhor às características de Emilia Romagna se comparado com Miami, onde a Ferrari terminou cerca de um minuto atrás da McLaren, referência absoluta neste início de campeonato. A pista americana impôs vários compromissos em termos de configuração, especialmente para encontrar um equilíbrio entre curvas rápidas e seções mais lentas.

Não é nenhum mistério que, até este ponto da temporada, a Scuderia tenha mostrado certa falta de desempenho nas curvas lentas. No entanto, é importante esclarecer um aspecto: mais do que nos trechos lentos em sentido absoluto, o SF-25 parece sofrer nas curvas de baixa velocidade, caracterizadas por uma longa quilometragem, onde é necessário confiar bastante na dianteira.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Isso também ficou evidente em Miami, onde a maior parte do tempo perdido nas seções lentas não ocorreu em curvas fechadas, mas nas curvas longas e sequenciais, onde o carro ainda mostra dificuldade em conter a saída de dianteira, mencionada repetidamente pelos pilotos.

Ímola é uma pista diferente de Miami: a média de voltas ainda é alta e, embora existam algumas seções de média e baixa velocidade que podem desafiar o SF-25, são necessárias menos concessões do que na etapa americana.

Uma das incógnitas será o C6, composto projetado como pneu de classificação para Ímola, que se tornará uma questão central, especialmente para a Ferrari, que em mais de uma ocasião teve dificuldades para extrair todo o potencial do composto mais macio. Em uma pista onde a posição no grid tem um peso específico muito importante, deixando pouco espaço para a estratégia, a volta rápida será crucial.

Frederic Vasseur, Diretor de Equipe, Ferrari Foto de: Colin McMaster

As primeiras mudanças da temporada para muitas equipes será nesse fim de semana, incluindo a Ferrari, como Frederic Vasseur previu há algumas semanas. No entanto, não se espera que o pacote da equipe será particularmente substancial: serão principalmente ajustes aerodinâmicos, aguardando outras atualizações planejadas para Barcelona, onde a nova diretriz de flexão da asa dianteira também entrará em vigor.

"Após as seis primeiras corridas, realizadas em três continentes diferentes, começamos a fase europeia do campeonato. Desde o último GP temos trabalhado intensamente em Maranello, cuidando de cada detalhe antes da próxima corrida, com o objetivo de maximizar o potencial do nosso pacote e colocar Charles e Lewis na melhor condição possível para se expressarem em uma pista exigente. Além disso, poderemos contar com o apoio de nossos fãs italianos, e estamos muito felizes com isso", disse Vasseur na véspera da etapa italiana.

A Ferrari não quer criar ilusões, mas espera que, em sua própria terra, possa pelo menos tentar dar alguma alegria aos seus fãs.

