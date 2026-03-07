F1: Ferrari se vê distante do próprio potencial, mas põe Mercedes "em outro planeta"

A Ferrari está muito próxima das outras equipes de ponta da Fórmula 1 2026. Menos da Mercedes: as Flechas de Prata corresponderam às expectativas, dominando o quali na Austrália depois de mostrar todo o seu potencial. George Russell é o pole, à frente de Kimi Antonelli.

Charles Leclerc, o melhor piloto da Ferrari na sessão, parte apenas de quarto, atrás de Isack Hadjar, da Red Bull -- o outro ferrarista, Lewis Hamilton, larga somente em sétimo, atrás dos dois competidores da McLaren, que tem Oscar Piastri à frente de Lando Norris.

Mas o que assusta a todos é a diferença que as Flechas de Prata abriram para Red Bull, Ferrari e McLaren. Quase 8 décimos que assustam, porque hoje os W17 correram e lutaram entre si.

Já o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, ao final dos treinos qualificatórios em Melbourne, concedeu uma entrevista à Sky Sport F1 para comentar o resultado de Leclerc e Hamilton.

“O primeiro dia foi caótico. A sessão foi difícil. Cometemos alguns erros, mas é uma pena, porque achei que havia margem para conquistar o terceiro lugar”, afirmou Vasseur.

"Hoje a Mercedes estava em outro planeta e teremos que dar alguns passos à frente para poder lutar com eles. Mas hoje eles estavam realmente em outro planeta. Honestamente, a sessão foi caótica para todos e amanhã teremos que estar atentos. E se olharmos para a quantidade de problemas que quase todos tiveram hoje, será muito caótico", seguiu o francês, prevendo um GP da Austrália agitado.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Estamos muito longe do nosso potencial, mas temos uma janela de melhoria nas próximas qualificações. Mas agora vamos nos concentrar em amanhã. Teremos que aproveitar todas as oportunidades que surgirem”, ponderou Fred.

Se Charles limitou parcialmente os danos, Lewis não passou do sétimo lugar. O heptacampeão mundial ficou a um passo da dupla da McLaren -- uma questão de milésimos, mas que o obrigará a largar da quarta fila.

“Lewis teve dificuldade em encontrar a temperatura certa dos pneus na última volta do Q3”, explicou Vasseur. “Estava muito mais frio do que ontem e ele estava realmente no limite entre dar uma volta extra de preparação ou acelerar desde o início. Muito está relacionado com o que você faz nas primeiras curvas, não apenas em termos de chassi, mas também de energia. As primeiras tentativas foram boas, depois ficou muito mais difícil”.

No que tange à corrida, a Ferrari tem na largada uma das armas possíveis para recuperar várias posições, mas Vasseur acha que toda a prova pode ser caótica no circuito de Albert Park.

“A largada será outro desafio. Agora, com o novo procedimento, todos os carros podem largar bem, mas a janela é muito estreita para todos. Teremos que fazer um bom trabalho para largar bem e recuperar várias posições. Mas vamos nos concentrar em nós mesmos", finalizou. O GP em Melbourne tem largada 1h (Brasília) deste domingo, com cobertura completa do Motorsport.com via site e YouTube.

