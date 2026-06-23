F1: Ferrari será única equipe a usar ADUO já na Áustria; Mercedes e Honda adiam atualização
Equipes devem esperar mais algumas corridas antes de utilizarem o novo motor
Foto de: Geoff Robins / LAT Images via Getty Images
Desde o início da temporada, a Ferrari está se preparando arduamente para a atualização do motor, esperando o aval da FIA e da Fórmula 1 para o ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualizações). A equipe deve estrear a nova peça já na Áustria, apesar de não haver certeza de que a Haas e Cadillac também a usarão.
Segundo as regras da FIA, a Ferrari tem a obrigação de fornecer a nova unidade de potência às clientes com todas as informações e especificações necessárias para fazê-la funcionar. No entanto, a Cadillac e Haas podem optar por não colocar as peças em seus carros ao mesmo tempo que a equipe de Maranello.
Isso se dá, principalmente, por conta do teto de gastos e o planejamento prévio de cada escuderia. Com as questões financeiras tão apertadas, um novo motor - que pode exigir mudanças estruturais no carro - pode custar caro e acabar atrapalhando a temporada de uma equipe.
Para 'ignorar' essa atualização, será necessário apresentar um pedido formal à FIA, informando e justificando a necessidade de adiar a 'estreia', uma vez que, por via de regra, os motores de uma montadora devem ser todos iguais na competição.
A Ferrari, segundo apurado pelo Motorsport.com Itália, será a única equipe já com o material pronto para o GP da Áustria que acontece neste fim de semana. Mercedes e Honda ainda não finalizaram seus projetos e devem usar o ADUO mais para frente.
Vale lembrar que a unidade de potência da Red Bull-Ford foi considerada a referência, uma vez que as análises são feitas apenas na parte de combustão do motor, deixando a elétrica de lado.
A equipe de Milton Keynes que trabalhou em parceria com a Ford para produzir pela primeira vez sua unidade de potência entrou com um pedido de revisão junto à FIA. No entanto, até o momento não houve nenhuma confirmação oficial sobre a permissão do ADUO.
As informações no paddock são de que a Mercedes, Ferrari, Audi e Honda estão abaixo dos 2% de desempenho do Red Bull-Ford, apesar da montadora japonesa ser considerada muito atrás das rivais e ter obrigado a FIA a adicionar uma nova cláusula para o motor que estivesse 10% abaixo do melhor.
No fim de semana da Áustria, Mercedes e Honda não devem apresentar um motor atualizado, nem para si mesmas, nem para suas clientes.
O Motorsport.com também apurou que a Audi já usou o ADUO em Barcelona, levando junto à grande atualização no circuito da Catalunha.
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