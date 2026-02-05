F1: Ferrari tentará recriar 'truque' do motor Mercedes, diz jornalista italiano
Equipe de Maranello planeja fazer mudanças na unidade de potência apenas em 2027
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Ferrari
Acredita-se que a Mercedes e a Red Bull encontraram uma forma de aumentar a taxa de compressão dos motores - leia a explicação do que estaria sendo feito aqui. Isso teria sido motivo de reclamação por parte da Ferrari, Audi e Honda, porém, segundo informações do jornalista Leo Turrini, a equipe de Maranello já estaria correndo atrás do tempo perdido pensando em 2027 da Fórmula 1.
O jornalista revela que a equipe de engenharia da Ferrari liderada por Enrico Gualtieri já começou a trabalhar no motor que deve ser usado em 2027, aplicando modificações substanciais voltadas ao suposto truque estaria sendo usado em Brackley e Milton Keynes.
O sinal verde teria sido dado porque a equipe entendeu que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) não tomará nenhuma atitude para proibir o 'truque'.
O objetivo da Ferrari seria criar uma relação de compressão dinâmica modificando a biela. Essa nova configuração não deve ser testada até o meio do ano e só será colocada no carro em 2027.
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Briga entre ex-Fórmula Delta e adolescente "não foi motivada por chiclete", diz delegado; defesa da vítima cita ciúmes
F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”
MotoGP: "Podemos ter uma evolução muito grande", diz Diogo Moreira após testes de Sepang
Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários