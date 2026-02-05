Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Ferrari tentará recriar 'truque' do motor Mercedes, diz jornalista italiano

Equipe de Maranello planeja fazer mudanças na unidade de potência apenas em 2027

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

Acredita-se que a Mercedes e a Red Bull encontraram uma forma de aumentar a taxa de compressão dos motores - leia a explicação do que estaria sendo feito aqui. Isso teria sido motivo de reclamação por parte da Ferrari, Audi e Honda, porém, segundo informações do jornalista Leo Turrini, a equipe de Maranello já estaria correndo atrás do tempo perdido pensando em 2027 da Fórmula 1.

Leia também:

O jornalista revela que a equipe de engenharia da Ferrari liderada por Enrico Gualtieri já começou a trabalhar no motor que deve ser usado em 2027, aplicando modificações substanciais voltadas ao suposto truque estaria sendo usado em Brackley e Milton Keynes.

O sinal verde teria sido dado porque a equipe entendeu que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) não tomará nenhuma atitude para proibir o 'truque'.

O objetivo da Ferrari seria criar uma relação de compressão dinâmica modificando a biela. Essa nova configuração não deve ser testada até o meio do ano e só será colocada no carro em 2027.

