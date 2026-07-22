Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Valentino Rossi coloca Ferrari 'em segundo plano' ao revelar torcida na F1

Fórmula 1
GP da Bélgica
Valentino Rossi coloca Ferrari 'em segundo plano' ao revelar torcida na F1

Stock Car: Rafael Suzuki volta à equipe Full Time a partir da etapa do Velocitta

Stock Car
Velocitta
Stock Car: Rafael Suzuki volta à equipe Full Time a partir da etapa do Velocitta

F3: Pedro Clerot mira entrada no top 5 do campeonato na Hungria

F3
Spa-Francorchamps
F3: Pedro Clerot mira entrada no top 5 do campeonato na Hungria

ANÁLISE F1: Como Alonso pode se tornar peça-chave no mercado de pilotos de 2027

Fórmula 1
GP da Bélgica
ANÁLISE F1: Como Alonso pode se tornar peça-chave no mercado de pilotos de 2027

F1: Hamilton define objetivo para a Hungria após ‘revés’ na Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Hamilton define objetivo para a Hungria após ‘revés’ na Bélgica

Dreyer & Reinbold retorna à Indy em tempo integral após compra de vaga da RLL

Indy
Dreyer & Reinbold retorna à Indy em tempo integral após compra de vaga da RLL

Inteligência Artificial realmente controla os motores da F1 em 2026?

Fórmula 1
GP da Bélgica
Inteligência Artificial realmente controla os motores da F1 em 2026?

F1: Ferrari terá 'asa Macarena' atualizada na Hungria

Fórmula 1
F1: Ferrari terá 'asa Macarena' atualizada na Hungria
Fórmula 1

F1: Ferrari terá 'asa Macarena' atualizada na Hungria

Red Bull deve retornar com a solução e a McLaren fará seus primeiros testes com Norris

Livia Veiga
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Desde o início da temporada, a Ferrari tem chamado a atenção com sua asa 'Macarena' - um dispositivo que faz um giro completo de 180° quando ativado, visando maior estabilidade aerodinâmica para os carros da Fórmula 1. A equipe demorou a permitir que Lewis Hamilton e Charles Leclerc usassem a peça durante uma corrida, mas agora ela já faz parte do DNA do carro.

Leia também:

Para a corrida da Hungria, é esperado que o time de Maranello tenha atualizações na asa traseira, visando disputar posições e conseguir atacar de maneira mais eficiente as Mercedes de Andrea Kimi Antonelli e George Russell.

Segundo informações da Autoracer.it, os italianos teriam encontrado uma maneira de diminuir o arrasto do carro enquanto a asa estiver aberta e aumentar a carga aerodinâmica quando estiver fechada.

Para isso, a Ferrari levará uma peça com pequenas extensões na borda superior, seguindo um caminho parecido com o usado pela Mercedes. Vale lembrar que, até o momento, entre as quatro primeiras colocadas na tabela, o time de Brackley é o único que ainda não apostou em um design agressivo.

Red Bull também terá atualizações

Além da Ferrari, a Red Bull também deve colocar a 'Macarena' de volta em seu carro depois de retirá-la por questões de segurança durante o fim de semana na Bélgica. Depois dos acidentes de Max Verstappen, o time de Milton Keynes optou por voltar a usar o modelo original do início da temporada.

Em Silverstone e na Áustria, o carro #3 enfrentou dificuldades no fechamento da asa e isso causou as batidas inesperadas de Verstappen.

Para a Bélgica, a Red Bull deve ter uma nova asa móvel pronta para ser testada por Verstappen e Isack Hadjar.

McLaren finalmente usará a 'Macarena'?

A McLaren abriu mão de testar sua própria solução na Áustria. Naquele final de semana, apenas Lando Norris receberia a atualização e já se sabia que o time não usaria a peça no domingo. No entanto, por outros problemas com o carro, a Macarena nunca deixou a garagem do atual campeão mundial.

Agora, ainda segundo o site italiano, o time de Woking deve finalmente equipar pelo menos um de seus carros com a nova asa. Ela fará parte de um pacote consideravelmente grande de atualizações para o MCL40.

Andrea Stella confirmou que a asa será usada apenas no TL1 por Norris - já que Oscar Piastri irá ceder seu carro para o novato Leonardo Fornarolli. Além disso, não é esperado que o "experimento", como foi chamado pelo chefe de equipe, seja usado também em Zandvoort, após as férias. A equipe espera que tudo esteja pronto para Monza.

Vale lembrar que a McLaren ainda não garantiu nenhuma vitória na atual temporada depois de vencer os dois títulos em 2025.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Jornalista da Sky Sports indica futuro de Verstappen na F1
Próximo artigo Inteligência Artificial realmente controla os motores da F1 em 2026?

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

Morre aos 21 anos piloto promessa do automobilismo português

Geral
Geral
Morre aos 21 anos piloto promessa do automobilismo português

F1: Incidentes de Hamilton e Leclerc serão pauta em reunião da FIA na Hungria

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Incidentes de Hamilton e Leclerc serão pauta em reunião da FIA na Hungria

RAIO-X F1: Como está disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi?

Fórmula 1
Fórmula 1
RAIO-X F1: Como está disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi?

Últimas notícias

Valentino Rossi coloca Ferrari 'em segundo plano' ao revelar torcida na F1

Fórmula 1
GP da Bélgica
Valentino Rossi coloca Ferrari 'em segundo plano' ao revelar torcida na F1

Stock Car: Rafael Suzuki volta à equipe Full Time a partir da etapa do Velocitta

Stock Car
Velocitta
Stock Car: Rafael Suzuki volta à equipe Full Time a partir da etapa do Velocitta

F3: Pedro Clerot mira entrada no top 5 do campeonato na Hungria

F3
Spa-Francorchamps
F3: Pedro Clerot mira entrada no top 5 do campeonato na Hungria

ANÁLISE F1: Como Alonso pode se tornar peça-chave no mercado de pilotos de 2027

Fórmula 1
GP da Bélgica
ANÁLISE F1: Como Alonso pode se tornar peça-chave no mercado de pilotos de 2027