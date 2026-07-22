F1: Ferrari terá 'asa Macarena' atualizada na Hungria

Desde o início da temporada, a Ferrari tem chamado a atenção com sua asa 'Macarena' - um dispositivo que faz um giro completo de 180° quando ativado, visando maior estabilidade aerodinâmica para os carros da Fórmula 1. A equipe demorou a permitir que Lewis Hamilton e Charles Leclerc usassem a peça durante uma corrida, mas agora ela já faz parte do DNA do carro.

Para a corrida da Hungria, é esperado que o time de Maranello tenha atualizações na asa traseira, visando disputar posições e conseguir atacar de maneira mais eficiente as Mercedes de Andrea Kimi Antonelli e George Russell.

Segundo informações da Autoracer.it, os italianos teriam encontrado uma maneira de diminuir o arrasto do carro enquanto a asa estiver aberta e aumentar a carga aerodinâmica quando estiver fechada.

Para isso, a Ferrari levará uma peça com pequenas extensões na borda superior, seguindo um caminho parecido com o usado pela Mercedes. Vale lembrar que, até o momento, entre as quatro primeiras colocadas na tabela, o time de Brackley é o único que ainda não apostou em um design agressivo.

Red Bull também terá atualizações

Além da Ferrari, a Red Bull também deve colocar a 'Macarena' de volta em seu carro depois de retirá-la por questões de segurança durante o fim de semana na Bélgica. Depois dos acidentes de Max Verstappen, o time de Milton Keynes optou por voltar a usar o modelo original do início da temporada.

Em Silverstone e na Áustria, o carro #3 enfrentou dificuldades no fechamento da asa e isso causou as batidas inesperadas de Verstappen.

Para a Bélgica, a Red Bull deve ter uma nova asa móvel pronta para ser testada por Verstappen e Isack Hadjar.

McLaren finalmente usará a 'Macarena'?

A McLaren abriu mão de testar sua própria solução na Áustria. Naquele final de semana, apenas Lando Norris receberia a atualização e já se sabia que o time não usaria a peça no domingo. No entanto, por outros problemas com o carro, a Macarena nunca deixou a garagem do atual campeão mundial.

Agora, ainda segundo o site italiano, o time de Woking deve finalmente equipar pelo menos um de seus carros com a nova asa. Ela fará parte de um pacote consideravelmente grande de atualizações para o MCL40.

Andrea Stella confirmou que a asa será usada apenas no TL1 por Norris - já que Oscar Piastri irá ceder seu carro para o novato Leonardo Fornarolli. Além disso, não é esperado que o "experimento", como foi chamado pelo chefe de equipe, seja usado também em Zandvoort, após as férias. A equipe espera que tudo esteja pronto para Monza.

Vale lembrar que a McLaren ainda não garantiu nenhuma vitória na atual temporada depois de vencer os dois títulos em 2025.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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