F1: Ferrari terá motor novo, pacote aerodinâmico e nova caixa de câmbio no Bahrein
A Scuderia, na segunda sessão de testes em Sakhir, prepara o SF-26 mirando na estreia da temporada em Melbourne
Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images
A Ferrari estará de volta ao Bahrein para a segunda semana da pré-temporada da Fórmula 1 com um pacote de novidades aerodinâmicas e com uma unidade de potência nova, depois que a que estreou no shakedown em Fiorano completou a distância de mais de 4.300 km.
O dado impressionante que emerge é que o 067/6 teria percorrido uma distância de 14 GPs sem apresentar qualquer problema de confiabilidade. O único contratempo que surgiu no último dia em Sakhir foi o desligamento a poucas voltas da simulação de corrida feita por Lewis Hamilton.
Fred Vasseur explicou que a equipe fez um teste de consumo de combustível para descobrir qual é a quantidade que deve ser mantida no tanque para respeitar a capacidade de um litro exigida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no final da corrida para realizar as possíveis verificações de conformidade.
A equipe, portanto, a partir de quarta-feira, terá uma unidade nova e, quase certamente, também utilizará uma caixa de câmbio nova: as estratégias de recuperação de energia elétrica com o uso de uma marcha mais curta do que a que normalmente foi usada nos últimos anos ou o uso de certas marchas mais curtas para aumentar a rotação, o que também favorece um menor atraso na resposta do turbo, determinam cargas muito superiores nas engrenagens individuais e, em geral, sobre a caixa.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Este é um assunto que não diz respeito apenas aos clientes da Scuderia, uma vez que todas as equipes estão monitorando com grande atenção o desgaste das transmissões que, um pouco surpreendentemente, podem voltar a ter uma função de desempenho.
A Ferrari, não é segredo, na fase de projeto do 067/6 escolheu uma turbina Honewell menor do que, por exemplo, a unidade de potência Mercedes. A decisão foi tomada conscientemente para controlar o turbo lag, o objetivo é limitar o uso do MGU-K na fase de aceleração para aproveitar mais a energia elétrica nas retas. Mas a vantagem dessa solução pode se tornar ainda mais importante na largada.
As simulações que vimos no Bahrein mostram que, para carregar o sistema de sobrealimentação e obter o impulso necessário para a melhor largada, é necessário elevar a rotação do motor endotérmico a níveis mais altos. E aqueles que têm um turbo maior precisam de mais tempo para completar o procedimento correto.
Ferrari SF-26, detalhe técnico da traseira: a caixa de câmbio será reforçada para suportar os esforços aumentados
Foto de: AG Photo
Em Sakhir, observamos que são necessários cerca de dez segundos para ativar o sistema de partida, um tempo que deveria ser concedido ao último a chegar à sua posição no grid, já que os primeiros teriam tempo suficiente para preparar o procedimento.
Em Maranello, apostaram no “turbino” também por esse motivo, pelo que a Ferrari é contra qualquer alteração do regulamento, embora Andrea Stella, diretor da equipe principal McLaren, tenha invocado a questão da segurança, caso houvesse o risco de algum monoposto falhar na largada, causando uma perigosa paralisação no grupo.
Em um MERCADO CAÓTICO, quem chega à MOTOGP 2026 pressionado? As NOVIDADES do GRID de 2027 e +
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”
F1 - Hamilton reflete sobre mudança de engenheiro na Ferrari: 'Não é o ideal'
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia
F1: Qual é o grau de 'politicagem' em elogios da Mercedes e de suas clientes sobre motor Red Bull?
F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda
Últimas notícias
F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026
MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne
F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento
Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários