A Ferrari estará de volta ao Bahrein para a segunda semana da pré-temporada da Fórmula 1 com um pacote de novidades aerodinâmicas e com uma unidade de potência nova, depois que a que estreou no shakedown em Fiorano completou a distância de mais de 4.300 km.

O dado impressionante que emerge é que o 067/6 teria percorrido uma distância de 14 GPs sem apresentar qualquer problema de confiabilidade. O único contratempo que surgiu no último dia em Sakhir foi o desligamento a poucas voltas da simulação de corrida feita por Lewis Hamilton.

Fred Vasseur explicou que a equipe fez um teste de consumo de combustível para descobrir qual é a quantidade que deve ser mantida no tanque para respeitar a capacidade de um litro exigida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no final da corrida para realizar as possíveis verificações de conformidade.

A equipe, portanto, a partir de quarta-feira, terá uma unidade nova e, quase certamente, também utilizará uma caixa de câmbio nova: as estratégias de recuperação de energia elétrica com o uso de uma marcha mais curta do que a que normalmente foi usada nos últimos anos ou o uso de certas marchas mais curtas para aumentar a rotação, o que também favorece um menor atraso na resposta do turbo, determinam cargas muito superiores nas engrenagens individuais e, em geral, sobre a caixa.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Este é um assunto que não diz respeito apenas aos clientes da Scuderia, uma vez que todas as equipes estão monitorando com grande atenção o desgaste das transmissões que, um pouco surpreendentemente, podem voltar a ter uma função de desempenho.

A Ferrari, não é segredo, na fase de projeto do 067/6 escolheu uma turbina Honewell menor do que, por exemplo, a unidade de potência Mercedes. A decisão foi tomada conscientemente para controlar o turbo lag, o objetivo é limitar o uso do MGU-K na fase de aceleração para aproveitar mais a energia elétrica nas retas. Mas a vantagem dessa solução pode se tornar ainda mais importante na largada.

As simulações que vimos no Bahrein mostram que, para carregar o sistema de sobrealimentação e obter o impulso necessário para a melhor largada, é necessário elevar a rotação do motor endotérmico a níveis mais altos. E aqueles que têm um turbo maior precisam de mais tempo para completar o procedimento correto.

Ferrari SF-26, detalhe técnico da traseira: a caixa de câmbio será reforçada para suportar os esforços aumentados Foto de: AG Photo

Em Sakhir, observamos que são necessários cerca de dez segundos para ativar o sistema de partida, um tempo que deveria ser concedido ao último a chegar à sua posição no grid, já que os primeiros teriam tempo suficiente para preparar o procedimento.

Em Maranello, apostaram no “turbino” também por esse motivo, pelo que a Ferrari é contra qualquer alteração do regulamento, embora Andrea Stella, diretor da equipe principal McLaren, tenha invocado a questão da segurança, caso houvesse o risco de algum monoposto falhar na largada, causando uma perigosa paralisação no grupo.

