F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026

F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026

MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne

MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne

F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento

Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento

Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026

Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026

F1: Projetista-chefe, Craig Skinner deixa a Red Bull antes do início da temporada 2026

F1: Projetista-chefe, Craig Skinner deixa a Red Bull antes do início da temporada 2026

Casagrande detalha experiência na NASCAR, com sequência de top 5 e Daytona 500

Casagrande detalha experiência na NASCAR, com sequência de top 5 e Daytona 500

Pré-temporada da F1 no Bahrein: Confira horários e como assistir à segunda semana de testes

Testes de pré-temporada no Bahrein
Pré-temporada da F1 no Bahrein: Confira horários e como assistir à segunda semana de testes

F1: Ferrari terá motor novo, pacote aerodinâmico e nova caixa de câmbio no Bahrein

Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Ferrari terá motor novo, pacote aerodinâmico e nova caixa de câmbio no Bahrein
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Ferrari terá motor novo, pacote aerodinâmico e nova caixa de câmbio no Bahrein

A Scuderia, na segunda sessão de testes em Sakhir, prepara o SF-26 mirando na estreia da temporada em Melbourne

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

A Ferrari estará de volta ao Bahrein para a segunda semana da pré-temporada da Fórmula 1 com um pacote de novidades aerodinâmicas e com uma unidade de potência nova, depois que a que estreou no shakedown em Fiorano completou a distância de mais de 4.300 km. 

 O dado impressionante que emerge é que o 067/6 teria percorrido uma distância de 14 GPs sem apresentar qualquer problema de confiabilidade. O único contratempo que surgiu no último dia em Sakhir foi o desligamento a poucas voltas da simulação de corrida feita por Lewis Hamilton. 

Fred Vasseur explicou que a equipe fez um teste de consumo de combustível para descobrir qual é a quantidade que deve ser mantida no tanque para respeitar a capacidade de um litro exigida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no final da corrida para realizar as possíveis verificações de conformidade. 

A equipe, portanto, a partir de quarta-feira, terá uma unidade nova e, quase certamente, também utilizará uma caixa de câmbio nova: as estratégias de recuperação de energia elétrica com o uso de uma marcha mais curta do que a que normalmente foi usada nos últimos anos ou o uso de certas marchas mais curtas para aumentar a rotação, o que também favorece um menor atraso na resposta do turbo, determinam cargas muito superiores nas engrenagens individuais e, em geral, sobre a caixa. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Este é um assunto que não diz respeito apenas aos clientes da Scuderia, uma vez que todas as equipes estão monitorando com grande atenção o desgaste das transmissões que, um pouco surpreendentemente, podem voltar a ter uma função de desempenho. 

A Ferrari, não é segredo, na fase de projeto do 067/6 escolheu uma turbina Honewell menor do que, por exemplo, a unidade de potência Mercedes. A decisão foi tomada conscientemente para controlar o turbo lag, o objetivo é limitar o uso do MGU-K na fase de aceleração para aproveitar mais a energia elétrica nas retas. Mas a vantagem dessa solução pode se tornar ainda mais importante na largada.

As simulações que vimos no Bahrein mostram que, para carregar o sistema de sobrealimentação e obter o impulso necessário para a melhor largada, é necessário elevar a rotação do motor endotérmico a níveis mais altos. E aqueles que têm um turbo maior precisam de mais tempo para completar o procedimento correto. 

Ferrari SF-26, dettaglio tecnico del retrotreno: il cambio verrà irrobustito per sopportare gli sforzi maggiorati

Ferrari SF-26, detalhe técnico da traseira: a caixa de câmbio será reforçada para suportar os esforços aumentados

Foto de: AG Photo

Em Sakhir, observamos que são necessários cerca de dez segundos para ativar o sistema de partida, um tempo que deveria ser concedido ao último a chegar à sua posição no grid, já que os primeiros teriam tempo suficiente para preparar o procedimento. 

Em Maranello, apostaram no “turbino” também por esse motivo, pelo que a Ferrari é contra qualquer alteração do regulamento, embora Andrea Stella, diretor da equipe principal McLaren, tenha invocado a questão da segurança, caso houvesse o risco de algum monoposto falhar na largada, causando uma perigosa paralisação no grupo.  

ANÁLISE F1: Red Bull aposta em reposicionamento da saída de ar sobre o motor para 2026

Testes de pré-temporada no Bahrein
ANÁLISE F1: Red Bull aposta em reposicionamento da saída de ar sobre o motor para 2026

ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando

Testes de pré-temporada no Bahrein
ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando

ANÁLISE F1: Veja como são as quatro principais asas dianteiras em 2026

Testes de pré-temporada no Bahrein
ANÁLISE F1: Veja como são as quatro principais asas dianteiras em 2026
F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”

Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: "Que todos comecem em igualdade de condições"

F1 - Hamilton reflete sobre mudança de engenheiro na Ferrari: 'Não é o ideal'

F1 - Hamilton reflete sobre mudança de engenheiro na Ferrari: 'Não é o ideal'

F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia
F1: Qual é o grau de 'politicagem' em elogios da Mercedes e de suas clientes sobre motor Red Bull?

Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Qual é o grau de 'politicagem' em elogios da Mercedes e de suas clientes sobre motor Red Bull?

F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026

F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026

MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne

GP da Austrália
MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne

F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento

Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento

Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026

Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026