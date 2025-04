F1: Ferrari terá pintura especial em Miami

Depois de uma rodada tripla na Ásia e no Oriente Médio, a Fórmula 1 irá para o continente americano pela primeira vez nesta temporada, mais precisamente para Miami, nos Estados Unidos. Será uma oportunidade para muitas equipes exibirem uma pintura especial, especialmente porque o mercado americano oferece oportunidades de investimento com novos parceiros, graças ao boom dos últimos anos que aproximou cada vez mais os EUA da F1.

No ano passado muitas equipes apresentaram pinturas novas, incluindo a Ferrari, que introduziu dois tons de azul ao lado do vermelho tradicional nas duas asas, nas tampas das rodas, no halo e ao longo do capô, para celebrar a ligação com os Estados Unidos e com a própria história.

Uma mudança de estilo que será repetida novamente este ano, também para celebrar o vínculo com a HP, que fez sua estreia como patrocinadora principal da Scuderia há apenas um ano, em Miami.

Antecipando a nova pintura da Ferrari para o evento na Flórida, a própria Scuderia, em colaboração com a HP, mostrou um vídeo curto que revela alguns detalhes que podem aparecer no carro na pista na próxima semana, com predominância do branco, vermelho e azul.

No entanto, para a apresentação completa do carro com a nova pintura, teremos que esperar até quarta-feira, 30 de abril, apenas alguns dias antes do GP, com o SF-25 modificado em seu esquema de cores, em antecipação a outras atualizações técnicas planejadas mais tarde em Ímola.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!