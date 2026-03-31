F1: Ferrari teria justificativa para pedir aval da FIA para modificar motor; entenda
GP de Miami não será considerado mais a sexta corrida do calendário
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A Fórmula 1 passou por uma das maiores mudanças de regulamento dos últimos anos em 2026. As montadoras precisaram quebrar a cabeça para pensarem em um novo motor que se divide entre combustão e elétrico, mas que permitisse aos carros serem competitivos e rápidos.
Sabendo que o desafio não seria nada fácil, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) optou por criar o ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) - uma oportunidade das montadoras que tiverem motores de 2 a 4% abaixo da unidade de potência referência fazerem mudanças, mesmo depois da homologação.
A regra ficou bastante clara: as análises seriam feitas a cada seis corridas e uma montadora entre as mais 'fracas' seria escolhida para poder mexer em partes de seu projeto (não podendo refazer o desenho completo da peça). O foco principal é no motor a combustão (ICE) e a equipe receberia o aval para tentar diminuir a diferença no grid.
O ADUO ficou dividido em três blocos ao longo da temporada - de seis em seis corridas até o fim do ano. Após o cancelamento das etapas no Bahrein e Arábia Saudita, a FIA definiu que Miami não será mais considerada a sexta etapa do calendário.
Vale lembrar que o motor da Ferrari está sendo colocado como o segundo melhor no grid, ficando atrás apenas da Mercedes. Até o momento, a equipe de Maranello conquistou três pódios, além de ter cravado uma dobradinha na sprint da China.
No entanto, o Motorsport.com Itália apurou que a unidade de potência da Ferrari estaria de 20 a 25 cavalos atrás do motor produzido pela Mercedes. Esse número justificaria um pedido para a FIA avaliar a possibilidade do time de Maranello se beneficiar do ADUO.
Caso a modificação extra seja aprovada, a atualização poderá ser vista em Barcelona, em meados de junho.
Atualizações na parte de gestão de energia são esperadas para Miami, visando alcançar o desempenho da Mercedes.
Aprilia DOMINA GP dos EUA e deixa DUCATI em ALERTA! BEZ x MARTÍN pode PEGAR FOGO? WSBK, MXGP e +
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Dos monopostos europeus à NASCAR Brasil: Gustavo Bandeira inicia novo desafio
F1: Ferrari fará testes em Mugello esta semana
F1: Ferrari teria justificativa para pedir aval da FIA para modificar motor; entenda
Plano da Red Bull para motivar permanência de Verstappen na F1 pode não ser suficiente
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários