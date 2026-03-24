F1: Ferrari teria pedido explicações sobre ‘asa de duas fases’ da Mercedes na China

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Equipe italiana solicitou à FIA que analisasse comportamento da asa dianteira da rival durante GP em Xangai

Redação Motorsport.com
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Lars Baron / Getty Images

A Mercedes é, novamente, a equipe do momento na Fórmula 1 em 2026 e um assunto controverso e amplamente discutido é a taxa de compressão da nova unidade de potência do motor da marca alemã, cuja ‘novela’ deve terminar até o meio do ano.

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O fato é que em duas etapas do atual campeonato, a equipe liderada por Toto Wolff conseguiu duas dobradinhas, com George Russell e Andrea Kimi Antonelli, e com ambos vencendo uma etapa cada.

Mas agora surge um novo ponto controverso: a asa dianteira do W17. Imagens surgiram nas redes sociais com o carro da Mercedes com um fechamento em dois momentos, após o fim do período do modo reta, que é quando é utilizada a aerodinâmica ativa, uma das novidades do carro atual da F1. Pelos dois momentos em que a asaé fechada, ela recebeu o apelido de ‘asa bifásica’.

 

Segundo o site italiano Autoracer, a Ferrari solicitou à FIA que investigasse esse fechamento das asas dianteiras, que deveria ser concluído em 400ms, mas é calculado que o processo todo termina em 800ms, o que daria vantagem aos carros da equipe no final da reta. 

Mas, vale lembrar que esse valor de 800ms ainda não é oficial, é uma medida baseada nas imagens que circulam nas redes. A Mercedes teria usado esta asa durante todo o fim de semana de Xangai, o que teria motivado o pedido da escuderia italiana.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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