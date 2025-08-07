F1: Ferrari testa 'asa dianteira móvel' de 2026 no Hungaroring
Equipe italiana vai na contramão das rivais, que preferem não gastar dinheiro com uma versão primária do dispositivo para teste em pista, preferindo contar com o simulador
Ainda se recuperando do quarto lugar de Charles Leclerc no GP da Hungria no último fim de semana, a Ferrari voltou ao Hungaroring para participar do teste da Pirelli de desenvolvimento dos pneus da Fórmula 1 2026. Com o próprio monegasco a bordo de um SF-25 adaptado, a equipe italiana se tornou uma das primeiras a testar a nova asa dianteira móvel que será introduzida no novo regulamento, do próximo ano.
Para o teste da Hungria, a Ferrari mudou seu curso de ação. Em sua participação anterior, a equipe havia colocado na pista um SF-24 mas, agora, optou por produzir um "carro mula" a partir do SF-25, visando se aproximar um pouco mais das condições esperadas para o próximo ano.
Carro-mula Ferrari SF-25 no teste de Fiorano, em 20 de junho, com a asa dianteira descarregada e sem atuador
O ajuste, visto pela primeira vez no teste de Fiorano em 19 e 20 de junho com os pneus 2026 para pista molhada, testados por Guanyu Zhou e Charles Leclerc, deu à equipe a chance de avaliar como o carro vermelho se comportaria com o esquema de suspensão pull-rod, em vez da versão push-rod, talvez pensando em possíveis sinergias com o carro ágil do próximo ano.
Logo na sequência, a FIA publicou uma diretiva técnica muito particular. A Federação autorizou as equipes a instalarem um atuador para fazer experiências com a asa dianteira ativa, de modo a oferecer à Pirelli a chance de ver como o comportamento dos pneus muda com o uso das duas abas abertas, que se fecham nas curvas.
A Ferrari estudou o problema, movendo o que costumava ser o ajustador de altura da última aba da parte externa do elemento para a parte interna. Além disso, agora a variação da incidência só ocorre graças a uma chave de fenda com a qual o mecânico responsável pode variar a resistência intervindo em um parafuso.
Charles Leclerc durante os testes da Pirelli em Budapeste com o carro-mula Ferrari SF-25
Foto de: Pirelli
Na asa dianteira que a Scuderia usou na Hungria na quarta-feira, no segundo dia de testes promovidos pela Pirelli, o controle manual parece ter desaparecido, para dar lugar a um sistema mais complexo que poderia ser implementado hidraulicamente. É possível que a Ferrari tenha experimentado uma solução secundária que não terá nada a ver com o sistema que será adotado no 678, nome dado nos bastidores ao modelo de 2026.
Leclerc, se fosse esse o caso, teria tido o privilégio de ativar manualmente a asa, dando as primeiras indicações de um dos novos conceitos que veremos nos monopostos do próximo ano. Outras equipes preferiram não gastar o dinheiro que pesa no orçamento para testar uma asa dianteira muito diferente daquela com a qual veremos os carros de 2026 estrearem, acreditando que as informações a serem coletadas não seriam representativas.
Pode ser, mas o Departamento de Corridas, ciente de que não poderá cometer erros com o carro de F1 que entrará na revolução do regulamento, optou por investir no futuro, colaborando mais estreitamente com a Pirelli.
