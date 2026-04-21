A Ferrari aproveitará mais um dia de filmagem para testar as atualizações que devem ser usadas no GP de Miami. Na próxima quarta-feira (22), Charles Leclerc e Lewis Hamilton voltarão à pista com o SF-26 para definir o futuro da equipe de Fórmula 1.

O Autódromo Nacional de Monza será usado para o segundo dia dedicado às filmagens comerciais da equipe, que acontece a portas fechadas. Serão 200 quilômetros disponíveis com os pneus de demonstração da Pirelli.

A Ferrari escolheu o circuito de rua para avaliar, em uma das pistas consideradas mais críticas para a recarga da bateria, qual será o comportamento da unidade de potência.

Obviamente, a equipe de pista liderada por Matteo Togninalli poderá obter informações muito úteis também sobre o pacote aerodinâmico, que foi desenvolvido durante o mês de pausa, de acordo com o plano de desenvolvimento já definido por Loic Serra.

Além do software do motor, que buscará um maior aproveitamento do torque na potência máxima com uma pequena redução nas rotações mais baixas, mesmo que isso implique um ligeiro aumento no consumo, serão os aerodinamicistas de Diego Tondi que 'medirão' o comportamento do SF-26.

Hamilton e Leclerc voltarão a encontrar a asa traseira 'Macarena', revisada e corrigida após breves aparições nos treinos livres, para respeitar os limites de abertura e fechamento de quatro décimos previstos pelo regulamento.

Não está excluída a possibilidade de haver também uma evolução do sistema FTM, a aba que desvia o fluxo escaldante dos gases de escape, útil para melhorar a eficiência aerodinâmica tanto da asa traseira quanto da extração de ar pelo extrator.

A Ferrari, no pacote elaborado para Miami, preparou também um aerofólio dianteiro diferente e modificações no assoalho, além de uma redução do peso mínimo. Os dados de telemetria que serão analisados após Monza serão fundamentais para a definição da escuderia que voltará à cena na Flórida após o mês de pausa forçada.

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