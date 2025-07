A Ferrari trabalhou duro após o GP da Bélgica de Fórmula 1 para desenvolver a melhor configuração mecânica da nova suspensão traseira de Spa-Francorchamps. O SF-25 terá a asa traseira já vista em Mônaco, em busca do máximo de downforce, mas com atenção ao consumo de combustível da unidade de potência.

O Hungaroring é uma pista que não tem nada em comum com Spa-Francorchamps: o circuito húngaro, que recebe a última etapa antes da pausa de meio de temporada, é muito travada, com curvas médias e lentas e apenas uma reta, de modo que as equipes preparam os monopostos com o máximo de downforce.

A Ferrari levou a asa traseira vista em Monte Carlo para Budapeste, que tem um perfil principal de corda longa quase plana e um flap de alta incidência elevada por um nolder proeminente, útil para aumentar o impulso vertical em seções lentas. Somente perto das anteparas laterais há uma leve curvatura.

Ferrari SF-25: aqui está a asa dianteira com o último flap mais carregado Foto de: Roberto Chinchero

A asa dianteira também mostra um último flap decididamente mais forte, especialmente na parte que vai do centro em direção à placa final: a necessidade é combater a saída de dianteira endêmica do SF-25 para encontrar uma boa entrada de curva e explorar o maior potencial liberado pela nova suspensão traseira.

Fred Vasseur, que acaba de renovar o contrato como chefe da equipe em um acordo plurianual, está otimista: "Graças ao excelente trabalho realizado em Maranello, introduzimos um pacote de atualização que melhorou ainda mais nosso desempenho. No GP da Hungria, queremos continuar a crescer".

Na Bélgica, a Scuderia marcou seu quinto pódio da temporada com Charles Leclerc e, se a expectativa é melhorar, há uma expectativa de colocar as McLarens em sua mira.

Ferrari SF-25: nova suspensão traseira se beneficiará de uma configuração mais fina Foto de: AG Galli

Sonho ou realidade? Descobriremos nos treinos livres de amanhã. Um fato é certo: imediatamente após Spa, enquanto a equipe seguia para Budapeste, houve um intenso trabalho de análise do comportamento de frenagem do SF-25: a adoção da suspensão traseira com mais anti-squat tornou o carro mais estável e com melhor dirigibilidade para os pilotos.

As informações que surgiram foram retrabalhadas para adaptar a configuração da extremidade traseira a ajustes mais finos que deveriam maximizar o desempenho do novo pacote aerodinâmico.

Ferrari SF-25, detalhe dos freios dianteiros com entradas de ar de grandes dimensões Foto de: Roberto Chinchero

Foi tomado muito cuidado com os freios: o resfriamento é um dos principais aspectos a serem observados no box, onde geralmente há um alto grau de umidade associado a altas temperaturas. São usados soquetes maiores para garantir o fluxo necessário para os discos e as pinças.

Lewis Hamilton, na Bélgica, nas últimas voltas, foi forçado a acelerar menos para economizar gasolina e não correr o risco de ficar sem combustível: o Hungaroring não é exigente para as unidades de potência (é possível usar uma unidade menos nova entre as homologadas), mas, justamente por escolher configurações de carga máxima, é preciso ter muito cuidado com o consumo, porque a velocidade média é cerca de 30 km/h mais alta do que no Principado.

