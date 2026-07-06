Há um interessante bastidor da Ferrari para contar depois da 250ª vitória da Scuderia na Fórmula 1, assinada por Charles Leclerc em Silverstone. Com exceção da fase de pit stops, o monegasco liderou todo o GP da Grã-Bretanha depois de uma largada perfeita.

No paddock, dizia-se que a Mercedes, trabalhando na eletrônica, tinha conseguido alcançar a diferença depois de a FIA ampliar a fase de largada em cinco segundos, para permitir a quem dispunha de um turbo maior pré-carregar o compressor e garantir segurança na primeira volta.

O regulamento foi alterado para evitar que carros ficassem parados no grid, causando uma situação perigosa, já que não há mais MGU-H, motor elétrico que facilitava o enchimento do turbo e reduzia o tempo de reação para sair.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Ferrari, que tinha projetado o 067/6 com uma turbina Garrett propositalmente menor (a diferença é de apenas 10mm de diâmetro), também para permitir boas arrancadas, acabou sendo penalizada. Nos primeiros GPs da temporada, beneficiou-se de saídas arrebatadoras, mas os adversários trabalharam e encontraram as contramedidas certas para não sofrer com a superioridade do time italiano.

A Scuderia chegou a Silverstone depois de dias decepcionantes na Áustria. Porém, a gestão esportiva conseguiu aproveitar os dados coletados durante a sprint: no sábado, Kimi Antonelli largou como um foguete, igualando a saída de Lewis Hamilton da pole position e anulando a vantagem da Ferrari em ter a turbina “pequena”.

A situação não passou despercebida: se a Mercedes aproveitou a liberação de energia elétrica da Scuderia, a Ferrari entendeu que o “bônus” do turbo pequeno já não bastava e decidiu acrescentar um pouco de apoio do híbrido, que as regras concedem apenas acima dos 50 km/h.

I festeggiamenti della Ferrari a Silverstone Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De fato, tanto Leclerc quanto Antonelli tiveram uma boa largada, exatamente como Hamilton, que antecipou ligeiramente a largada e depois recebeu 5 segundos de penalização. O resultado foi que, na primeira curva, os dois SF-26 estavam na liderança, com Kimi em terceiro.

O monegasco construiu sua décima vitória na F1 também graças à excelente largada, porque, se Antonelli tivesse assumido a ponta, teria sido mais complicado contrariar o ritmo da Mercedes.

Analisando os dados, fica claro que, até 70k/h, Leclerc ainda estava quase empatado, enquanto o monegasco e Hamilton puderam abrir vantagem depois. Na curva 1, o ferrarista chegou a 282 km/h, enquanto Antonelli estava a apenas 260 km/h.

A Scuderia quer se tornar protagonista deste mundial e, em Silverstone, também “liberou” os cavalos do ADUO1, reduzindo de forma consistente a carga aerodinâmica que no Red Bull Ring funcionou como paraquedas, causando um consumo anormal dos pneus traseiros. A lição foi aprendida. Servirá também para Spa-Francorchamps?

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!