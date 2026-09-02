F1: Ferrari vai manter ritmo de atualizações de 2026 "até o fim"; entenda

A Ferrari vai “se empenhar até o fim” da temporada 2026 da Fórmula 1 com melhorias no carro, confirmou o chefe de equipe Fred Vasseur em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, ao descartar rumores de que a equipe teria que desacelerar seu desenvolvimento devido às limitações do teto de gastos.

A Ferrari manteve uma rotina consistente de atualizações no SF-26, consolidando-se no segundo lugar dos construtores e garantindo vitórias com Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Esse pacote de melhorias ganha continuidade no GP de Monza, onde a equipe trará ajustes aerodinâmicos e a segunda atualização ADUO do motor da temporada para buscar vantagem no grid.

Com a competitividade em alta e margens mínimas entre Ferrari, McLaren e Mercedes, pequenos ganhos tornaram-se decisivos para a classificação. Assim, o desenvolvimento contínuo até o fim do ano pode definir os rumos do campeonato, exigindo das equipes um equilíbrio rígido entre a busca por desempenho imediato, as limitações do teto de gastos e o desenvolvimento para 2027.

O chefe da Ferrari revelou que a Scuderia continuará com sua incansável busca por melhorias e que não tem problemas com o teto de gastos.

“A estratégia é que continuaremos nos empenhando até o fim”, disse Vasseur. “Temos um plano. Não temos nenhum problema com o teto de gastos, estamos seguindo o plano e continuaremos assim".

“É verdade que existem estratégias diferentes. A McLaren lança, a cada três ou quatro corridas, um grande pacote de atualizações no carro, enquanto nós tentamos introduzir melhorias a cada corrida, mas em escala muito menor. No entanto, no final das contas, em termos de custo, o resultado é o mesmo".

“O que é desafiador, provavelmente, é que ainda estamos em desenvolvimento [do carro] faltando 11 corridas, e acho que uma batida como a de Max [Verstappen] em Zandvoort tem um impacto enorme em termos de teto de custos [para a Red Bull]. É difícil prever o número de acidentes que podem ocorrer até o final da temporada".

Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Enquanto a Ferrari, a McLaren e a Red Bull trouxeram atualizações significativas, a Mercedes ficou para trás, com seu próximo grande pacote previsto para o GP do Bahrein, em outubro, na Malásia, e, como resultado, viu suas equipes rivais diminuírem a diferença nas últimas semanas e meses.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que a equipe “não tem dinheiro para implementar desenvolvimentos no carro” além do que está planejado atualmente, mas suspeitou que equipes como a Ferrari teriam que desacelerar seu ritmo de desenvolvimento, dado o número de mudanças que já haviam introduzido.

Vasseur não quis comentar sobre a estratégia de atualização da Mercedes sem entender completamente sua abordagem, mas revelou como a Ferrari tem conseguido implementar tantas melhorias no carro de forma eficiente — algo que chamou a atenção no paddock.

“Não quero falar sobre a Mercedes porque não entendo, mas, no caso da McLaren, isso está um pouco ligado à forma como se desenvolve no túnel de vento e à capacidade de produção”, disse o francês.

“Encontramos nossa melhor abordagem ao trazer atualizações praticamente a cada corrida. Em uma semana são melhorias mecânicas, na outra são aerodinâmicas, e continuamos assim. Isso se encaixa na nossa capacidade de produção e na capacidade do nosso túnel de vento, e está dando certo".

“Agora, se a McLaren quer fazer as coisas de maneira diferente, é porque tem bons motivos para isso. A estrutura das equipes é diferente; a configuração é diferente. Mas, no fim das contas, ao longo de uma temporada, estamos praticamente acompanhando uns aos outros em termos de desenvolvimento", concluiu.

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