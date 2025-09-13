A FIA anunciou neste sábado (13) que acatou o pedido de revisão da Williams sobre a punição de 10s dada a Carlos Sainz no GP da Holanda de Fórmula 1 em Zandvoort, pela colisão com Liam Lawson na curva 1.

Sainz sofreu uma punição de 10 segundos mais dois pontos de penalidade na superlicença depois de pilotar pelo lado de fora da primeira curva, onde seu pneu dianteiro direito colidiu com o traseiro esquerdo de Lawson na saída.

Isso causou danos aos dois carros, que terminaram fora dos pontos, e os comissários atribuíram a culpa a Sainz, acreditando que Lawson tinha "o direito à curva" porque seu carro estava à frente no apex.

No entanto, a Williams ficou furiosa com o resultado, considerando que Lawson desviou para a esquerda no meio da curva e, mais tarde, apresentou um pedido de revisão para reexaminar o incidente. Isso aconteceu na sexta-feira, 12 de setembro, e embora os pontos tenham sido excluídos, a classificação do GP da Holanda não foi alterada, pois Sainz cumpriu sua penalidade de 10s durante a prova.

"Os comissários concordam com a caracterização da colisão pela Williams como um incidente de corrida", diz o relatório da FIA.

Liam Lawson, Equipe Racing Bulls Foto de: Kym Illman / Getty Images

"Os comissários estão convencidos de que a colisão foi causada por uma perda momentânea de controle do carro 30 [Lawson]. No entanto, na avaliação dos Comissários, nenhum piloto foi total ou predominantemente culpado por essa colisão".

"O Carro 55 [Sainz] contribuiu para o incidente ao assumir o risco de pilotar próximo e do lado de fora do Carro 30, quando o Carro 55 não tinha o direito de ocupar aquele espaço e havia uma possibilidade real de que, se a colisão não tivesse ocorrido onde ocorreu, o Carro 55 ficaria sem pista na saída e/ou teria ocorrido uma colisão na saída, pela qual o Piloto do Carro 55 provavelmente seria predominantemente, se não totalmente, culpado".

"A penalidade de tempo imposta pela decisão foi cumprida pelo carro 55 durante a corrida. Os Comissários Desportivos não têm poder para remediar essa punição cumprida alterando as Classificações, mas observam que a diferença entre o Carro 55 e o carro à frente na Classificação Final da corrida (coincidentemente o Carro 30) foi de 17 segundos".

"Como a decisão foi rescindida, os 2 pontos de penalidade impostos ao piloto do carro 55 devem ser removidos".

No entanto, esse não é o resultado que muitos esperavam, pois para que o direito de revisão seja admissível, as provas entregues devem ser significativas, relevantes e não disponíveis para os comissários no momento do incidente. Considerando que todas as filmagens necessárias estavam disponíveis em Zandvoort, não se esperava nada. A Williams simplesmente protestou "para entender como correr no futuro" depois de reacender os debates sobre as diretrizes.

"Somos gratos aos comissários pela revisão da penalidade de Carlos em Zandvoort e estamos satisfeitos por eles terem decidido que ele não teve culpa e que se tratou de um incidente de corrida", diz um comunicado da Williams. "Embora seja frustrante que a nossa corrida tenha sido comprometida pela decisão original, os erros fazem parte do automobilismo e continuaremos a trabalhar de forma construtiva com a FIA para melhorar os processos de arbitragem e revisar as regras de corrida para o futuro".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Isso provocou uma forte reação de Sainz na época, que rotulou a penalidade como uma "piada completa" e questionou os comissários da F1.

"Preciso ir agora até os comissários para obter uma explicação e ver qual é o ponto de vista deles sobre o incidente, porque é inaceitável", disse ele. "Acho que a F1 não tem o nível de comissários de que precisa, se eles estão realmente considerando que isso é uma penalidade de 10 segundos em meu nome. É um assunto sério que agora me preocupa como piloto, como diretor da GPDA e algo que farei questão de levantar".

Mas Lawson concordou com a penalidade, dizendo: "Os regulamentos são escritos como são. Como pilotos, todos nós sabemos disso. Às vezes, não concordamos com eles, ou às vezes achamos que não estão corretos. E eu tive casos este ano em que tentei fazer ultrapassagens pelo lado de fora dos carros e estava com as rodas ainda mais ao lado do que Carlos, mas mesmo assim não me deram espaço. Sempre achei que não era justo, mas as regras são assim mesmo".

"Então, obviamente, como pilotos, vamos tentar maximizá-las. E o incidente, por isso, foi culpa dele. É por isso que ele recebeu uma penalidade. Não sei por que fui considerado agressivo quando ele era o carro que estava me ultrapassando. Eu estava apenas me defendendo. Acho que se o incidente fosse minha culpa, eu teria recebido uma penalização. Então, para mim, está bem claro".

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!