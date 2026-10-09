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F1: FIA admite que erro humano afetou quali sprint em Singapura

Durante o SQ1, o Modo Ultrapassagem ficou desativado para alguns pilotos, afetando o desempenho de diferentes carros

Livia Veiga
Editado:

A FIA reconheceu que um erro humano no controle de prova afetou o funcionamento do Modo de Ultrapassagem durante o SQ1 da classificação sprint para o GP de Singapura da Fórmula 1.

Leia também:

Segundo o comunicado da entidade, o recurso não estava disponível após a relargada decorrente de uma bandeira vermelha causada pela batida de Sergio Pérez. Quando a FIA percebeu que o sistema não havia sido ativado, o controle de prova liberou o Modo de Ultrapassagem por apenas 27 segundos, antes de desativá-lo novamente.

A FIA reconheceu que a falha teve impacto no desempenho de alguns carros durante o SQ1, dependendo do momento em que realizaram suas voltas e da posição em que estavam no circuito.

O órgão ressaltou, porém, que o problema não afetou as duas etapas seguintes da sessão, o SQ2 e o SQ3. A entidade também esclareceu que o erro humano foi independente de outro problema relacionado ao sistema de cronometragem, que também ocorreu durante o SQ1.

Confira o comunicado da FIA na íntegra:

"Durante a primeira parte da classificação sprint, houve um erro humano no controle de prova, não relacionado ao problema de cronometragem também registrado no SQ1. Esse erro fez com que o Modo de Ultrapassagem não estivesse disponível após o período de bandeira vermelha durante o SQ1.

Quando ficou evidente que o Modo de Ultrapassagem não estava ativo após a relargada, o sistema foi ativado por um período de 27 segundos antes de ser desativado novamente.

A FIA reconhece que esse lamentável erro humano teve impacto no desempenho de determinados carros, dependendo do momento em que realizaram suas voltas e de sua posição ao longo do circuito.

A segunda e a terceira partes da classificação sprint não foram afetadas".

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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