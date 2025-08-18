As equipes estão se preparando para a revisão técnica da Fórmula 1 para 2026, tanto no chassi quanto no motor, embora a perspectiva de novos regulamentos não seja bem recebida por todos. Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, afirmou que o regulamento de 2026 ainda está em construção, pois a Federação quer evitar "coisas não naturais".

Vários pilotos se manifestaram após suas primeiras corridas no simulador para 2026. Max Verstappen foi o primeiro, dois anos atrás, seguido mais recentemente por Charles Leclerc, Alex Albon e Lance Stroll.

Os pilotos temem que a nova era da F1 se torne muito mais complexa, tanto para os fãs quanto para os pilotos, e que a categoria corra o risco de se tornar mais um exercício de gerenciamento do que corrida pura.

A FIA, no entanto, espera que o produto final não seja tão ruim quanto se temia. Em uma entrevista com o Motorsport.com, Tombazis fala sobre as principais preocupações do paddock e enfatiza que os regulamentos ainda são um trabalho em andamento.

"Obviamente, quando você tem uma proporção muito maior de energia elétrica e uma proporção menor de potência ICE [motor de combustão interna], e não tem baterias que se descarregam durante toda a distância da corrida, o gerenciamento de energia se torna um desafio um pouco maior", admite Tombazis.

"Agora, a oportunidade desses novos carros para os fabricantes participantes é desenvolver as baterias, os sistemas elétricos e assim por diante. Acho que veremos algumas inovações no lado elétrico do motor no próximo ano, o que será bom. Mas é evidente que há alguns desafios com o gerenciamento de energia, e os ruídos que ouvimos geralmente estão relacionados a isso".

Esperam-se mais mudanças, mas não na fórmula do motor

Tombazis espera, no entanto, que as coisas não sejam tão dramáticas como retratadas por alguns dos pilotos. "Ainda não terminamos as regras nesse aspecto. As regras estão evoluindo e sabíamos desses problemas desde o primeiro dia. No momento em que você reduz uma potência e aumenta a outra, sabíamos que havia problemas a serem resolvidos".

Com base nos retornos dos vários testes de simulador, a FIA pretende fazer mais ajustes nos regulamentos. "Temos que passar por um processo de aprovação com os fabricantes de UP [unidades de potência], portanto não podemos fazer uma mudança unilateral amanhã. Mas, em geral, quando tratamos de problemas específicos, as equipes e os fabricantes de UP tendem a ser relativamente prestativos".

"Acho que o que temos agora e o que teremos no início do próximo ano não é exatamente a mesma coisa. Não estou dizendo que será completamente diferente, mas com certeza haverá muita evolução entre agora e o início".

É importante observar que essa evolução não se aplica à parte física do motor. Nada mudará na fórmula das UPs e, com o trabalho já em andamento, também seria tarde demais para isso. Além disso, qualquer proposta nesse sentido se transformaria em uma batalha política entre os fabricantes confiantes em seus projetos para 2026 e aqueles que preferem ajustes.

"Obviamente, uma das dificuldades é que nem sempre é fácil fazer com que todos concordem", admite Tombazis. "Quando as equipes e os fabricantes discutem essas questões, eles pensam em uma combinação do bem do esporte e de sua própria posição competitiva. É claro que uma parte influencia a outra, portanto, inevitavelmente, haverá opiniões diferentes. No momento, a especificação técnica dos motores, a parte elétrica e tudo o mais está definido em pedra. Isso não está mudando".

"Não queremos de forma alguma que os pilotos decolem nas retas"

Isso significa que a FIA só pode mexer com alguns outros parâmetros, especialmente a recuperação de energia e o uso de energia em pistas específicas. Isso está relacionado à chamada "taxa de rampa de redução" nos regulamentos técnicos e a uma escala móvel de coleta de energia permitida, dependendo do local, em vez da quantidade fixa de 8,5 megajoules por volta.

"Acho que há um sentimento geral de que todos esses tópicos terão alavancas muito fortes para reagir. Essas coisas têm a ver com a potência máxima, com a rapidez com que ela será reduzida nas retas, com a energia que você pode recuperar etc. Há todos os tipos de alavancas que podemos usar e que estamos usando", explica Tombazis.

A intenção é evitar o que a FIA chama de "coisas não naturais". Ela se refere ao cenário apocalíptico delineado por Verstappen há dois anos: carros que ficam sem energia elétrica antes do final de uma volta, ou pilotos que precisam reduzir a marcha nas retas para usar sua energia limitada de forma mais eficiente.

São exatamente essas coisas que o órgão regulador quer evitar. "Haverá uma série de novas disposições para gerenciar melhor a energia e garantir que os carros não estejam desacelerando nas retas, fazendo coisas engraçadas ou, digamos, fazendo coisas não naturais".

"O que não queremos é uma situação em que eles tenham que tirar o pé, por exemplo, nas retas ou algo assim. Vamos nos certificar de forma absoluta e categórica de que eles não precisem tirar o pé em uma área específica para fazer algo com a energia ou qualquer outra coisa. Quando precisarem ir mais rápido, os pilotos manterão o pedal no metal [pé embaixo], como se costuma dizer".

Alguns fabricantes de PU estão em segredo sobre os motores de 2026

Um fator complicador em tudo isso é que nem todos os fabricantes são igualmente abertos com a FIA. "Nem todas as equipes e fabricantes de UP são tão transparentes conosco em seus dados. Algumas são muito reservadas sobre o que estão fazendo, enquanto outras são muito abertas e muito prestativas ao propor coisas. Estamos aceitando muitas dessas ideias", diz Tombazis.

Embora ele não cite nomes de fabricantes específicos, parece óbvio que aqueles que confiam em seu próprio produto preferem revelar o mínimo possível - até mesmo para a FIA. Afinal de contas, qualquer intervenção regulatória poderia prejudicá-los ainda mais.

No entanto, Tombazis acha que as preocupações com os regulamentos de 2026 são um tanto prematuras. "Acho importante transmitir isso, porque algumas pessoas, incluindo os pilotos que testam no simulador, não acompanham detalhadamente a evolução de nossas discussões com as equipes. Talvez elas tenham apenas uma visão geral".

"Mas o motivo pelo qual eles estão correndo no simulador é justamente para identificar esses problemas, para que possamos resolvê-los. Se não tivéssemos pilotos no simulador, não teríamos todo esse retorno. Podemos fazer muitas coisas com simulações, mas na verdade é preciso ter um piloto em um carro e obter muito feedback. É isso que está acontecendo nestes meses".

Isso não mudará os fundamentos dos novos regulamentos da F1 - a especificação técnica da unidade de potência de 2026 - mas deve levar a mais ajustes finos nos próximos meses. E com esse ajuste fino, a FIA espera evitar que "coisas não naturais" apareçam na pista no próximo ano.

