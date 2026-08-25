A FIA (Federação Internacional de Automobilismo), entidade reguladora da Fórmula 1, condenou o assédio online dirigido aos comissários do GP da Holanda após punir Franco Colapinto.

Colapinto e o piloto da RB, Arvid Lindblad, receberam penalidades de drive-through por fazerem ultrapassagens sob dupla bandeira amarela na primeira volta da corrida.

No final da volta, as bandeiras amarelas foram acionadas devido a um grande acidente envolvendo Max Verstappen, que neutralizou o último setor do traçado até a reta de largada. A primeira metade da segunda volta voltou a ter bandeira verde até que a direção da corrida decidiu acionar a bandeira vermelha.

Enquanto as bandeiras amarelas estavam em exibição, Colapinto completou uma ultrapassagem sobre o piloto da Racing Bull, Yuki Tsunoda, ao sair da última curva, enquanto Lindblad ultrapassou Pierre Gasly, aproveitando o vácuo antes de cruzar a linha de largada, depois que ambos os pilotos foram forçados a fazer manobras evasivas para evitar detritos na pista.

Referindo-se ao incidente com Colapinto, os comissários da FIA escreveram:

"O carro 43 estava atrás do carro 22 ao entrar na Curva 14 e ultrapassou o carro 22 no setor de bandeira amarela dupla antes da linha no final da volta 1. Normalmente, tal infração requer uma penalidade de 10 segundos de stop-and-go, mas os comissários reconhecem as complicações causadas pela quantidade significativa de detritos na pista nesse ponto e levam isso em consideração como circunstâncias atenuantes".

Os comissários também emitiram um veredicto com redação idêntica para Lindblad.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Colapinto considerou sua penalidade "extremamente severa", já que ultrapassou Tsunoda uma fração de segundo após a ativação das bandeiras amarelas. No entanto, de acordo com a letra do regulamento, as penalidades de ambos os pilotos foram casos claros, uma vez que a entidade reguladora leva as infrações relacionadas à segurança particularmente a sério.

O patrocinador argentino de Colapinto, o Mercado Livre, foi muito além nas redes sociais, questionando a integridade dos comissários da FIA.

"Os comissários estão destruindo a integridade da F1. Nesta temporada, eles estão se mostrando péssimos e afetando os resultados das corridas", disse Sean Summers, diretor de marketing do Mercado Livre.

"Incompetência? Desonestidade? Ambos? Há algo seriamente errado na cultura dessa organização".

Os comentários inflamados do patrocinador alimentaram ainda mais a polêmica nas redes sociais, e os comissários da FIA receberam ameaças abusivas, enquanto as próprias contas da Alpine nas redes sociais também foram alvo de críticas, pois um grupo vocal de torcedores argentinos considerou que a equipe não apoiou Colapinto o suficiente no caso.

Na segunda-feira, a Alpine declarou: "Confiamos plenamente na FIA e nos comissários no que diz respeito à fiscalização dessas regras e à aplicação de penalidades esportivas durante uma corrida ao vivo".

"Acreditamos que as penalidades aplicadas pelas infrações à bandeira amarela durante as primeiras voltas do GP da Holanda foram de fato severas, mas reconhecemos que elas se enquadram na punição prevista pela letra da lei e foram aplicadas de maneira consistente a todos os competidores, sendo algo que podemos analisar e com o qual podemos aprender como equipe".

Franco Colapinto, Alpine Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

A FIA, que criou a campanha United Against Online Abuse (Unidos contra o abuso online) para combater o abuso online no esporte, estaria explorando opções legais e divulgou a seguinte declaração.

“Após o GP, os comissários da FIA foram alvo de abusos online após aplicarem penalidades esportivas em conformidade com os regulamentos da FIA.

“A United Against Online Abuse condena todas as formas de abuso e assédio. Discordar das decisões faz parte do esporte, mas isso nunca deve justificar ameaças ou ataques pessoais".

"Em 2023, a FIA lançou a United Against Online Abuse depois que um comissário foi alvo de abusos direcionados após o GP dos Estados Unidos. Exortamos todos os envolvidos com nosso esporte a agir com respeito e responsabilidade, tanto online quanto offline".

Entre os ataques ofensivos dirigidos à FIA, sugeriu-se que Colapinto foi penalizado por causa de sua nacionalidade, com a percepção de um viés contra pilotos não britânicos.

Lindblad, que recebeu uma penalidade idêntica por uma infração muito semelhante, é britânico.

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