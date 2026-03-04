F1: FIA aprova combustível da Petronas para motores Mercedes

A Petronas obteve aprovação para o combustível sustentável que irá alimentar as unidades de potência da Mercedes. No último instante, o departamento responsável pelo programa de Fórmula 1 da gigante petroquímica malaia recebeu a certificação necessária para estar na largada do campeonato mundial de 2026, no GP da Austrália.

Com isso, o combustível que abastecerá os motores da Mercedes F1, McLaren, Alpine e Williams poderá ser usado na estreia da temporada 2026.

O processo foi concluído na véspera do fim de semana em Melbourne. O novo processo de aprovação introduzido para combustíveis sustentáveis é muito mais complexo do que o procedimento definido para os combustíveis usados até a última temporada.

Até 2025, os combustíveis eram testados e certificados em um laboratório aprovado pela FIA. Os fabricantes enviavam uma amostra e recebiam os resultados em cerca de 20 dias. A partir desta temporada, o processo se tornou muito mais complexo: os fabricantes se anteciparam, mas, em caso de imprevistos, há o risco de atrasos muito maiores.

A FIA delegou a certificação a um órgão externo responsável não apenas pela análise do produto final, mas também pela verificação de todo o processo de produção.

Kimi Antonelli, Mercedes W17: a Petronas obteve a homologação do combustível Foto: AG Photo

A partir deste ano, toda a cadeia de abastecimento está sujeita a controles. A equipe do órgão de certificação visita diretamente as instalações de produção para garantir que cada etapa esteja em conformidade com os critérios estabelecidos pelos regulamentos da FIA.

As certificações dos componentes individuais também são examinadas, incluindo as de quaisquer fornecedores envolvidos na cadeia de abastecimento. Se faltar apenas uma certificação, o combustível não pode ser homologado, mesmo que esteja em conformidade com as especificações.

A Petronas e a Mercedes não se pronunciaram sobre o assunto, mas o atraso na homologação parece estar relacionado precisamente com as certificações necessárias para concluir o procedimento.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Watch: EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!