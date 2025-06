F1: FIA aprova pedido da Red Bull para superlicença de Lindblad

A FIA aprovou formalmente o pedido da Red Bull para conceder uma superlicença da Fórmula 1 ao seu jovem piloto britânico, Arvid Lindblad, antes de completar 18 anos.

Lindblad completa 18 anos em 8 de agosto, o que significa que normalmente teria que esperar mais dois meses antes de atingir a idade mínima exigida para ser elegível à licença que lhe permitiria competir na F1.

Mas, assim como aconteceu com o talento da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, no ano passado, a Red Bull utilizou uma cláusula do Código Desportivo Internacional da FIA para solicitar uma isenção para o piloto britânico de F2. Na reunião do Conselho Mundial da FIA em Macau, a FIA concordou com o pedido de Lindblad.

"A FIA recebeu um pedido para conceder uma Superlicença a Arvid Lindblad antes do seu 18º aniversário", afirmou um comunicado da FIA em Macau. "Após considerar as informações apresentadas em apoio a este pedido, o Conselho Mundial concluiu que o piloto demonstrou, recente e consistentemente, excelente habilidade e maturidade em competições de monopostos e, portanto, aprovou o pedido."

Ao deferir o pedido, Lindblad agora pode ser uma opção adicional de piloto reserva de F1 para a Red Bull e a Racing Bulls dois meses antes do previsto.

Arvid Lindblad, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Essa mudança é particularmente intrigante, visto que o campeão mundial Max Verstappen está a um ponto de uma suspensão de corrida, o que significa que ele precisa passar os finais de semana dos GPs do Canadá e da Áustria sem infrações até perder a próxima leva de pontos de punição.

Mas, como relatado anteriormente, o pedido de Lindblad pela Red Bull precede os três pontos de punição acumulados por Verstappen em Barcelona e não está relacionado à situação do tetracampeão mundial.

Lindblad venceu recentemente sua primeira corrida de F2 na Espanha e parece estar no caminho certo para se tornar o próximo piloto na fila para estrear na F1 com a família Red Bull. A expectativa é que o piloto da Campos Racing, que ocupa o terceiro lugar no campeonato, participe de várias sessões de TL1 nos próximos meses, antes de uma possível promoção em 2026.

O novo Verstappen?

Johnny Herbert, ex-piloto, destacou a ascensão de Lindblad, que venceu a corrida principal da F2 na Espanha, dizendo: "Ele tem apenas 17 anos, mas é apoiado pela Red Bull e cresceu a um ritmo incrível. Ele é a maior ameaça a Tsunoda no momento."

"Ele sabe exatamente o que quer fazer. Seu objetivo é a F1 e ele está no caminho certo. Se Tsunoda continuar com dificuldades, Lindblad é o substituto mais adequado. Ele pode até ser melhor que Verstappen, mas o verdadeiro teste virá quando ele dividir a mesma garagem com Max."

"Hadjar está tendo uma ótima temporada de estreia, mas se Lindblad for campeão de F2 nesta temporada, a Red Bull pode contar com ele. Ambos os pilotos serão valiosos se Max deixar a equipe."

