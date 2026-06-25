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F1: FIA aprova proposta de Ben Sulayem para mandato 'sem limites'

Conselho se encontrou em Macau para votar a ideia enviada pelo atual presidente

Livia Veiga Ronald Vording
Editado:
Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A Assembleia Geral Extraordinária da FIA aconteceu em Macau e o conselho votou pela remoção dos limites de mandato, incluindo a presidência da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), uma medida que consolida o poder de Mohammed Ben Sulayem - e consequentemente afeta a Fórmula 1.

Leia também:

Nesse encontro, todo o conselho teve a chance de votar na proposta que foi apresentada por Ben Sulayem e a aprovação foi quase unânime para remover os limites de mandato. Ou seja, o teto agora não é apenas 12 anos consecutivos.

"Os Estatutos da FIA foram atualizados para estabelecer uma abordagem consistente em relação aos limites de mandato em todos os órgãos da FIA, em consonância com os Conselhos Mundiais e o Senado", disse um porta-voz da FIA.

"As alterações propostas foram aprovadas por maioria qualificada nas Assembleias Gerais Extraordinárias. Os órgãos da FIA mantêm plena autoridade para eleger democraticamente os dirigentes que considerarem adequados".

"Os critérios de elegibilidade para o cargo de Presidente da FIA foram reforçados e estão mais alinhados com os critérios de elegibilidade existentes para os demais candidatos da Lista Presidencial".

Agora, os critérios foram reforçados para que todos os candidatos apresentem uma experiência significativa já dentro da FIA.

Essa decisão, em teoria, define que o cargo pode ser ocupado por uma mesma pessoa por tempo indeterminado, a menos que seja retirado por meio de votação ou atinja o limite de idade de 70 anos.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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