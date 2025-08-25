No início da temporada da Fórmula 1, surgiu a possibilidade de a FIA aumentar o limite de velocidade nos boxes em determinadas etapas da temporada, a fim de oferecer às equipes mais opções estratégicas e tentar tornar as corridas mais animadas.

Não é nenhum mistério que a F1 vem, de fato, procurando há algum tempo soluções para animar os GPs que oferecem pouca ação. É por isso que, em Zandvoort, o limite de velocidade nos boxes será aumentado, dos 60 km/h das edições anteriores, para os 80 km/h introduzidos este ano, conforme confirmado pela Pirelli.

Há circuitos em que, devido às características da pista, as ultrapassagens são complicadas, mas esse não é o único fator. As equipes geralmente optam pela estratégia de parada única, minimizando as chances de ver uma mudança na classificação mesmo nos boxes.

Nico Hulkenberg, Sauber, Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A estratégia de pit stop único é considerada pelas equipes como a opção mais segura, especialmente nos fins de semana em que é complicado recuperar o tempo perdido com uma parada extra ou tentar uma manobra de ultrapassagem. Também favorece essa escolha a grande solidez alcançada pelos pneus, que muitas vezes são capazes de completar toda a distância da corrida com apenas uma troca.

É por isso que a Pirelli começou a oferecer compostos mais macios em alguns eventos, com o objetivo de aproximar a estratégia de parada única da estratégia de duas paradas e aumentar a incerteza ou, no mínimo, tornar o gerenciamento dos pneus mais central. O exemplo mais claro disso é a Hungria, onde Lando Norris venceu parando apenas uma vez, apesar de a McLaren ter inicialmente planejado dois pit stops.

No entanto, a Pirelli está ciente de que são raros os casos em que as equipes escolhem estratégias significativamente diferentes: além de Ímola, o único outro exemplo concreto, corridas como a da Arábia Saudita e Miami ofereceram poucas dicas táticas, concentrando-se principalmente no gerenciamento dos pneus.

É por isso que foram apresentadas duas alternativas possíveis: por um lado, uma mudança de composto, para aumentar ainda mais a diferença entre os compostos fornecidos pela Pirelli; por outro lado, um aumento na velocidade dos boxes, que reduziria o tempo perdido nos boxes e tornaria a estratégia de duas paradas mais atraente do que é hoje.

A FIA já havia deixado claro no início da temporada que, por motivos de segurança, não aumentaria o limite de velocidade nos boxes para 100 km/h nas corridas em que hoje só é possível andar a no máximo 80 km/h. A ideia, na verdade, era alterar o limite em alguns finais de semana específicos, como Holanda e Singapura, além da Austrália, para a qual já está planejada uma reforma completa dos boxes até 2028.

O primeiro passo nessa direção será visível já neste fim de semana, pois a Federação decidiu aumentar o limite de velocidade nos boxes para 80 km/h, apesar de o limite de Zandvoort ser um dos mais apertados do calendário, razão pela qual uma restrição menor foi estabelecida no passado em comparação com outros circuitos.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, na reta dos boxes Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A pista holandesa tem um dos boxes mais curtos do mundo, tanto que, atualmente, apesar do limite estabelecido em 60 km/h, tem um dos menores pit losses, ou seja, o tempo perdido em uma parada, do mundo, em torno de 21 segundos. Um possível aumento para 80 km/h pode não ter um impacto tão significativo na corrida: de acordo com as estimativas da Pirelli, a melhora seria limitada a dois ou três segundos.

O fato de ter que recuperar "apenas" 18/19 segundos poderia, no entanto, ser um incentivo para as equipes tentarem algo diferente, especialmente se não estivessem no tráfego e houvesse um delta de desempenho óbvio, considerando também que este ano haverá compostos mais macios para tentar animar ainda mais um GP que muitas vezes não conseguiu proporcionar nenhuma emoção no nível tático.

No entanto, dada a dificuldade de ultrapassagem, que geralmente só é possível na zona de DRS, até mesmo a Pirelli acredita que é provável que as equipes continuem optando por uma única parada, concentrando-se acima de tudo na vida útil ideal dos pneus para evitar qualquer queda acentuada no desempenho. Um efeito mais significativo poderá ser observado em Singapura, onde o aumento da velocidade nos boxes poderá reduzir o tempo perdido em cerca de cinco segundos.

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!