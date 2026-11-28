Embora o quadro anunciado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na semana passada estabeleça os elementos-chave dos próximos regulamentos de unidades de potência da Fórmula 1, um V8 turboalimentado de 2,1 litros com um componente elétrico significativamente reduzido, muitos detalhes ainda precisam ser trabalhados ao longo dos próximos meses.

Uma das principais questões restantes é como facilitar as ultrapassagens. E o objetivo é manter todo o conceito consideravelmente mais simples.

O diretor de monopostos do órgão regulador, Nikolas Tombazis, confirmou em entrevista exclusiva ao Motorsport.com que as atuais zonas de modo reta (SM, sigla para 'straight mode', em inglês) desaparecerão, de modo que a entidade está considerando um retorno a conceitos mais familiares aos fãs de alguns anos da categoria.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Nos bastidores, o trabalho está em andamento para estabelecer o que será necessário em termos de auxílios de ultrapassagem a partir de 2030. E a FIA está investigando várias opções, incluindo uma combinação de push-to-pass e DRS.

"A potência elétrica em condições de corrida será definitivamente mais focada no push-to-pass e menos na recuperação de energia. Como a parte elétrica será muito menor em dimensões em comparação com os motores atuais, isso significa que todos os regulamentos relacionados ao uso de energia serão eliminados ou enormemente simplificados", disse Tombazis.

"Então, sim, será um ponto fundamental para as ultrapassagens, mas ainda estamos fazendo simulações sobre ultrapassagens e disputas próximas", afirmou ele ao Motorsport.com.

Essas simulações têm como objetivo estabelecer exatamente o que é necessário em termos de push-to-pass – um número fixo de segundos por corrida, como a IndyCar tem, ou um sistema diferente – e também se ele precisa ser combinado com o retorno do DRS.

"Se precisarmos ter uma adição de DRS para acompanhar alguma parte elétrica, então ficaremos mais do que felizes em fazer isso," disse Nikolas.

"E apenas para dizer: não precisaremos mais ter zonas de modo reta sob os próximos regulamentos e, portanto, manteríamos a opção de ter um dispositivo mais parecido com o DRS para complementar a parte elétrica e garantir que tenhamos o nível certo de disputas próximas", seguiu.

DRS, Red Bull RB18 Foto de: Giorgio Piola

Embora as simulações estejam em andamento, não foi confirmado que push-to-pass e DRS serão de fato combinados, ainda que Tombazis tenha confirmado que essa combinação está agora sobre a mesa.

"Pode ser, sim. Eu não disse que será exatamente assim, mas sim, poderiam existir ambos [DRS e push-to-pass]."

Pela proposta inicial, o componente elétrico entregaria até 200 kW, com 100 kW disponíveis para uso normal e os outros 100 kW para push-to-pass. Ao potencialmente adicionar o DRS a isso, a FIA quer atingir o equilíbrio certo: idealmente, as manobras de ultrapassagem deveriam voltar a ser concluídas na zona de frenagem, em vez de a meio de uma reta.

"Sim, e o que estou dizendo é que o DRS é uma solução conhecida para isso. Não é algo que precisaríamos inventar. Só precisamos ver se precisamos dele e quanto dele precisaríamos".

"Claramente não queremos criar uma situação em que os carros simplesmente passem voando uns pelos outros sem nenhuma disputa, queremos que haja corrida. Queremos que os carros entrem nas curvas lado a lado e disputem, mas temos as ferramentas para basicamente ajustá-lo da maneira certa para 2030", completou.

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