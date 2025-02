A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) exigiu respeito dos fãs depois que vaias foram ouvidas durante o evento F1 75 em Londres, Inglaterra, na terça-feira, lançando a temporada 2025 da Fórmula 1.

Durante a cerimônia, em que todas as novas pinturas da F1 e alguns carros novos foram revelados, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, e seu piloto Max Verstappen apareceram no palco, o que provocou algumas vaias do público, em sua maioria britânico.

Verstappen e a Red Bull têm sido um tanto impopulares no Reino Unido desde que o holandês ficou em primeiro lugar no campeonato mundial de 2021, após uma batalha titânica durante toda a temporada com o inglês Lewis Hamilton e a Mercedes, terminando em polêmica.

As vaias não agradaram à FIA e o órgão regulador do automobilismo divulgou um comunicado em que condena a atitude da torcida. "Grandes rivalidades ao longo da história do automobilismo contribuíram para torná-lo uma experiência tão empolgante para os fãs", disse um porta-voz da FIA.

"Mas o que sustenta o esporte em todos os níveis é uma cultura de respeito. Por isso, foi decepcionante ouvir a reação tribalista da multidão ao campeão mundial de Fórmula 1 da FIA, Max Verstappen, e ao diretor de equipe e CEO da Red Bull, Christian Horner, no lançamento da F1 em Londres. Max e Christian contribuíram muito para o esporte que amamos. Na próxima temporada, não devemos perder isso de vista."

"Como parte do compromisso da FIA de proteger a integridade do esporte, estamos liderando uma coalizão para combater o abuso on-line no esporte sob a bandeira da nossa campanha 'United Against Online Abuse' (Unidos contra o abuso on-line)."

"Estamos ao lado de todos os nossos competidores, dirigentes, voluntários e torcedores para nos unirmos contra essa ameaça crescente. Pedimos à comunidade esportiva que considere o impacto de suas ações on-line e off-line."

O Motorsport.com apurou que o assunto provavelmente será abordado na próxima reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor, na quarta-feira.

Reportagem adicional de Filip Cleeren

