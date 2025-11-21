O diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, espera que os novos regulamentos da Fórmula 1 para 2026 proporcionem "corridas mais emocionantes" como resultado das várias mudanças que o órgão regulador está fazendo nos carros, incluindo aerodinâmica ativa e motores com maior dependência elétrica.

Para 2026, a F1 está mudando para carros mais leves e estreitos, com um componente elétrico maior em seus motores híbridos, bem como o uso de combustíveis sustentáveis e aerodinâmica ativa.

Esta última envolve a abertura das asas dianteiras e traseiras na reta, tornando obsoleto o atual DRS. Em seu lugar, os carros que estiverem atrás poderão obter uma vantagem de velocidade sobre os concorrentes que estiverem perseguindo por meio de um impulso de energia elétrica chamado modo de substituição manual.

E, embora os novos regulamentos técnicos, tanto da unidade de potência quanto do chassi, possam levar a uma diferença muito maior entre as equipes no início, Tombazis acredita que o novo conjunto de regras criará um espetáculo melhor.

"É claro que, com os novos regulamentos, espera-se inicialmente uma distância um pouco maior [entre os monopostos] do grid, mas esperamos que, do ponto de vista aerodinâmico, os carros consigam seguir uns aos outros muito mais de perto do que agora", disse ele.

"As características do arrasto aerodinâmico estão muito melhores e achamos que aprendemos muito com os carros de 2022 para implementar muitos desses aprendizados nos regulamentos aerodinâmicos deste ano".

"A transição do uso do DRS para a energia como ferramenta de auxílio nas ultrapassagens - tudo isso vai mudar a natureza e torná-la mais imprevisível. Isso, juntamente com a aerodinâmica diferente, acho que vai tornar as corridas mais emocionantes".

Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Tombazis acredita que a diferença em relação aos carros atuais será mais acentuada porque todas as equipes recuperaram muito downforce desde o advento dos regulamentos de 2022. Nesse período, o impacto do ar sujo também piorou gradualmente.

"Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que os carros de 2022 começaram com uma melhoria significativa em suas características de sua esteira de turbulência".

"Não me lembro dos números exatos, mas a perda de downforce a 20 metros atrás passou de cerca de 50% na geração anterior de carros para cerca de 80 ou 85% no início dos carros de 2022. E então isso diminuiu gradualmente durante o ciclo de regulamentação para o que é agora, o que, novamente, não tenho certeza - mas provavelmente estamos falando mais de 70%".

"É por isso que vemos que os carros estão tendo um pouco mais de dificuldade para seguir uns aos outros do que em 2022, embora ainda seja melhor do que em 2021. Acreditamos que o início do novo ciclo será mais próximo de 90% ou algo parecido. Portanto, acreditamos que será melhor do que nunca".

Outro elemento que pode criar variação entre equipes e pilotos não é apenas o hardware diferente do motor, mas a maneira como cada unidade de potência está sendo operada e como a energia é gerenciada. Acredita-se que duas unidades de potência idênticas podem apresentar variações de desempenho da ordem de vários décimos por volta, dependendo apenas da forma como o piloto realmente utiliza a energia.

"Se um piloto utiliza sua energia de forma diferente e você é um pouco ineficiente em seu uso ao longo da volta, uma ultrapassagem é, na verdade, bastante prática ou viável", disse o engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan.

"Portanto, acho que a dispersão do uso e do desempenho do carro pode ser maior do que a que temos atualmente. E, como tal, a corrida será diferente, pois talvez não estejamos tão fechados como estamos atualmente - mas veremos. Além disso, há a incerteza de carros completamente novos, novos componentes eletrônicos, e será que todos conseguirão chegar ao final? Vamos descobrir. No momento, é imprevisível".

