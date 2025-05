Na semana que antecedeu o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, a FIA esclareceu vários aspectos dos regulamentos técnicos, por meio de diretrizes técnicas - o que é muito comum na categoria. O Motorsport.com descobriu que, na verdade, não se tratava de mudanças nos regulamentos técnicos, mas apenas de esclarecer o que as regras já estipulavam e quais eram suas intenções.

Em primeiro lugar, trata-se dos materiais que podem ser usados ao redor dos blocos de derrapagem e sua fixação. Esse é um aspecto fundamental para os atuais carros de efeito solo, pois as equipes querem baixar o máximo possível a altura do carro, mas a placa inferior não pode estar muito desgastada para passar na inspeção técnica da FIA, que é medida nos blocos de derrapagem. O segundo aspecto teria a ver com coisas que poderiam ajudar a manter os pneus frios, com a FIA esclarecendo, mediante consulta de outra(s) equipe(s), principalmente quais métodos não são permitidos.

Está surtindo efeito? Principais atores demonstram cautela

Esse último aspecto, em particular, tem sido objeto de muita publicidade por parte da Red Bull nas últimas semanas. Max Verstappen disse em Miami, durante sessão de mídia holandesa: "Se você vir o que a McLaren está fazendo com os pneus traseiros, todos nós estamos fazendo algo errado." Quando a McLaren não conseguiu a vitória no Autódromo Enzo e Dino Ferrari no domingo, Christian Horner revelou: "Ficamos mais surpresos porque a McLaren teve menos desempenho". O diretor técnico Pierre Waché também deixou claro no paddock depois que, em sua opinião, a mudança da Red Bull com as atualizações não foi tão boa assim.

Dito isso, a McLaren imediatamente deixou claro que nada havia mudado para essa formação. O chefe de equipe Andrea Stella disse na coletiva de imprensa dos chefes de equipe de sexta-feira que os rivais estão se concentrando nas coisas erradas: "Espero que haja mais sagas como essa no futuro, porque isso significaria que os concorrentes continuam se concentrando nas coisas erradas. Isso só nos ajuda". A equipe argumenta que nada mudou em relação ao GP da Emilia Romagna e muitos no paddock têm essa ideia. O MCL39 de Oscar Piastri, por exemplo, foi verificado pela FIA após o GP de Miami e foi considerado em ordem, o que foi confirmado por um documento na quinta-feira em Ímola.

Progressão do circuito específico da Red Bull? Barcelona será interessante

Verstappen também não quis tirar conclusões de longo prazo depois disso. O holandês acredita que a força da Red Bull em Ímola teve muito a ver com o layout do famoso circuito. "Acho que isso é muito específico do circuito. Toda vez que fomos muito competitivos, foi em um circuito com muitas curvas rápidas", disse ele na coletiva de imprensa. "Trouxemos atualizações, é claro, e acho que elas estão funcionando. Só que agora estamos indo para Mônaco e, como sabemos, esse definitivamente não é o nosso circuito mais forte."

Isso se encaixa no quadro da temporada até agora, já que Verstappen também se mostrou competitivo em Suzuka e Jeddah - dois circuitos com muitas curvas rápidas. Até agora, a Red Bull tem tido mais dificuldades em pistas com curvas mais lentas, como ficou evidente no Bahrein e em Miami. Mônaco é, obviamente, um circuito com curvas lentas, embora o circuito de rua seja atípico e, portanto, não seja um bom indicador do que virá a seguir. Depois disso, porém, o GP da Espanha em Barcelona promete ser um teste interessante, principalmente porque, a partir dele, a FIA tomará medidas mais rigorosas contra as asas flexíveis - mais especificamente, a flexão da asa dianteira.

