Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, foi convocado pelos comissários da FIA para prestar esclarecimentos sobre uma suposta violação da bandeira amarela no segundo treino livre do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1. Contudo, nenhuma punição foi aplicada.

De acordo com a Federação, como não existem imagens disponíveis para verificar a justificativa dada por Bortoleto, eles deram o benefício da dúvida ao brasileiro e não impuseram uma penalização.

O documento afirmava que a causa da convocação era: "Suposta violação do Apêndice H, Artigo 2.5.5 b) do Código Esportivo Internacional - Suposta ultrapassagem do Carro 14 sob bandeira amarela às 17h53 [no horário local]".

Tal alegação se refere à suposta ultrapassagem de Bortoleto ao carro de Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin, no período após o acidente de Isack Hadjar, que rodou na pista e bateu contra o muro, o que fez ser instaurado um período de bandeira amarela e, quando o francês da Racing Bulls ficou com o carro atolado na grama ao tentar voltar para pista, ser levantada a bandeira vermelha.

Após a reunião, os comissários decidiram não punir Bortoleto. Confira a decisão na íntegra:

"Os Comissários ouviram o piloto do carro 5 (Gabriel Bortoleto), o representante da equipe

e analisaram os dados do sistema de posicionamento/marcação, vídeo, rádio da equipe e vídeo no carro

e determinaram que o Carro 5 ultrapassou o Carro 14 após a Curva 4 entre os Postos 4.2 e 4.3. Os dois postos de controle estão relativamente próximos um do outro.



Antes da ultrapassagem, a seção da pista próxima à Curva 4 estava sob dupla bandeira amarela

por causa de um incidente na pista. No momento da ultrapassagem, as bandeiras verdes

foram claramente exibidas no Posto de Controle 4.3 e no painel de luzes à frente desse posto.

No entanto, com base no vídeo e em outras evidências disponíveis, não ficou claro se o Posto 4.2 também estava mostrando bandeiras verdes quando a ultrapassagem aconteceu. O piloto tinha passado o Posto 4.2 quando ultrapassou o carro 14.

O piloto insistiu que viu bandeiras verdes em ambos os postos de sinalização (ou seja, 4.2 e 4.3)

e no painel de luzes quando decidiu fazer a ultrapassagem.

Como não tínhamos nenhuma evidência disponível que contradissesse claramente suas declarações, não pudemos estabelecer que uma violação havia sido cometida. Portanto, concedemos a ele o benefício da dúvida e decidimos que nenhuma outra medida seria tomada."

