Sem sanções para Mercedes e Red Bull em 2026 na Fórmula 1! A FIA teria admitido que, caso a câmara de combustão dos respectivos motores tenha medida de 16:1 de taxa de compressão em temperatura ambiente, elas serão consideradas completamente legais.

É o mesmo conceito das asas flexíveis: elas não se movem em cargas de teste estático, mas e depois se deformam literalmente à medida que a carga aerodinâmica aumenta.

Se as duas unidades em disputa atingissem uma taxa de compressão de 18:1, ou seja, a medida concedida aos motores endotérmicos até o momento, estaríamos falando de um ganho de potência de cerca de dez cavalos. Uma disparidade que justificaria o acesso ao ADUO, o Additional Development and Upgrade Opportunities, que permitirá que os fabricantes mais atrasados compensem o desempenho perdido com desenvolvimentos adicionais.



De fato, a cada 6 GPs da temporada de 2026 (1-6, 7-12, 13-18), a FIA auditará o desempenho dos motores endotérmicos apenas e, se houver diferenças que excedam uma diferença de 2% na potência em comparação com o melhor motor, poderá ser concedido um desenvolvimento que poderá se tornar dois se a diferença exceder 4%.

Pessoas bem informadas afirmam que a Honda, a Ferrari e a Audi (que escreveram uma carta para a FIA solicitando esclarecimentos sobre a adequação da solução da Mercedes aos regulamentos de 2026) não poderão trabalhar na câmara de combustão antes de 2027, considerando o longo prazo para fazer alterações nos motores de 6 cilindros.

Deve-se lembrar, entretanto, que os motores ainda não foram homologados e haverá tempo até o primeiro GP da temporada para realizar intervenções direcionadas, portanto, não é certo que alguém que não seja Mercedes ou Red Bull possa tentar uma recuperação, talvez até mesmo parcial.

Há fabricantes, de fato, que há anos não recorrem mais a peças fundidas para a produção de cabeçotes, mas exploram a metal manufatura aditiva, a impressão 3D, que permite a composição de ligas muito especializadas e oferece a oportunidade de projetar peças com geometrias muito complexas.

E se considerarmos que a 'área cinzenta' do regulamento se tornou famosa na mídia há poucos dias, mas o assunto já é conhecido pelos especialistas há alguns meses: pode haver aqueles que, assim que receberem o sinal verde da FIA, tentarão perseguir a Mercedes e a Red Bull Powertrains na corrida pelo desempenho.

Sede da Red Bull Powertrains

Tudo isso, é claro, coloca a confiabilidade em questão: cada fabricante de motor, de fato, realizou testes de dinamômetro para encontrar uma vida útil de pelo menos seis corridas para cada motor, e sabemos que o ciclo precisa ser reiniciado toda vez que uma mudança substancial é feita.

As intervenções correm o risco de corroer o limite do orçamento, reduzindo a disponibilidade econômica para outros desenvolvimentos. Portanto, haverá aqueles que esperarão pelo primeiro teste ADUO (GP de Miami) para introduzir as novidades usando o orçamento extra que a FIA concederá e aqueles que, talvez, não queiram perder tempo e tentarão intervir introduzindo o que alguns chamam de "segunda câmara de combustão".



Começou uma corrida de rearmamento que também terá um efeito sobre outros aspectos regulatórios: a FIA queria manter esse regulamento muito rígido, evitando deslizes que pudessem ir muito além do espírito das regras, mas, de acordo com os rumores, até mesmo na aerodinâmica veremos conceitos que tentarão reproduzir o efeito 'out wash' na asa dianteira e os desviadores de fluxo nas laterais, o que levará a um melhor desempenho do carro, mas resultará em um 'slipstream' muito mais sujo, dificultando as ultrapassagens.

Esperamos também que aqueles que têm interesse possam apresentar reclamações em todos os GPs para perguntar se os motores da Mercedes e da Red Bull estarão sempre em conformidade com as restrições regulamentares. Em Brackley, eles estão tranquilos: teriam mostrado todas as evoluções de motor da FIA dentro do prazo e os engenheiros da FIA teriam dado o 'OK' para as soluções propostas.

Em 2020, no entanto, houve o caso da Racing Point que apresentou as entradas de ar dos freios que foram aprovadas pela FIA e que foram consideradas ilegais após a reclamação apresentada pela Renault. Foi contestada a cópia do Mercedes W10 de 2019 desde que as entradas de ar dos freios haviam se tornado componentes que não poderiam ser comprados em 2020.

A FIA havia confirmado a reclamação, multando a Racing Point em 400 mil euros e penalizando-a em 15 pontos no Campeonato de Construtores. A questão, portanto, continua muito em aberto, apesar de a FIA ter concedido um ponto à Mercedes...

