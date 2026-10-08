Os comissários da FIA declararam, nesta quinta-feira (8), alerta de risco de calor extremo para o GP de Singapura de Fórmula 1. O aviso oficial aplica-se tanto à corrida sprint de sábado quanto à prova de domingo, em um final de semana que também promete ser marcado por fortes tempestades no circuito de rua de Marina Bay.

"De acordo com o Artigo B1.5.10 do Regulamento Esportivo da F1, tendo recebido a previsão do Serviço Meteorológico Oficial de que o Índice de Calor superará 31 °C em algum momento durante a corrida sprint ou a corrida principal deste evento, um risco de calor foi declarado para ambas as sessões", confirmou o comunicado da entidade.

Conforme prevê o regulamento da categoria, a declaração de calor extremo dá às equipes e pilotos a opção de utilizar o sistema de resfriamento pessoal — que inclui o colete térmico — ou instalar no carro um lastro compensatório equivalente ao peso do equipamento.

Além do desgaste físico causado pelas altas temperaturas e pela umidade, a previsão do tempo aponta para um elevado risco de tempestades ao longo de todo o final de semana.

A instabilidade climática deve concentrar-se no sábado, afetando a classificação e a prova sprint. No domingo, embora a probabilidade de temporais diminua no horário da largada, a chance de chuva durante o GP permanece alta.

Veja a previsão do tempo para o GP de Singapura de F1

Dia Temperatura Chance de chuva Previsão Sexta-feira (09) 27°C - 33°C 13% - 24% Nublado Sábado (10) 27°C - 30°C 40% - 51% Tempestades isoladas Domingo (11) 27°C - 31°C 36% - 52% Tempestades e pancadas de chuva isoladas

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