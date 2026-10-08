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F1: FIA declara alerta de calor extremo para GP de Singapura sob risco de tempestade

Alerta foi declarado tanto para a sprint quanto para a corrida de domingo na cidade-estado asiática

Redação Motorsport.com
Publicado:
George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21, Oscar Piastri, McLaren MCL39 Mercedes

George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21, Oscar Piastri, McLaren MCL39 Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Os comissários da FIA declararam, nesta quinta-feira (8), alerta de risco de calor extremo para o GP de Singapura de Fórmula 1. O aviso oficial aplica-se tanto à corrida sprint de sábado quanto à prova de domingo, em um final de semana que também promete ser marcado por fortes tempestades no circuito de rua de Marina Bay.

O editor recomenda:

"De acordo com o Artigo B1.5.10 do Regulamento Esportivo da F1, tendo recebido a previsão do Serviço Meteorológico Oficial de que o Índice de Calor superará 31 °C em algum momento durante a corrida sprint ou a corrida principal deste evento, um risco de calor foi declarado para ambas as sessões", confirmou o comunicado da entidade.

Conforme prevê o regulamento da categoria, a declaração de calor extremo dá às equipes e pilotos a opção de utilizar o sistema de resfriamento pessoal — que inclui o colete térmico — ou instalar no carro um lastro compensatório equivalente ao peso do equipamento.

Além do desgaste físico causado pelas altas temperaturas e pela umidade, a previsão do tempo aponta para um elevado risco de tempestades ao longo de todo o final de semana.

A instabilidade climática deve concentrar-se no sábado, afetando a classificação e a prova sprint. No domingo, embora a probabilidade de temporais diminua no horário da largada, a chance de chuva durante o GP permanece alta.

Veja a previsão do tempo para o GP de Singapura de F1

Dia Temperatura Chance de chuva Previsão
Sexta-feira (09) 27°C - 33°C 13% - 24% Nublado
Sábado (10) 27°C - 30°C 40% - 51% Tempestades isoladas
Domingo (11) 27°C - 31°C 36% - 52% Tempestades e pancadas de chuva isoladas

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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