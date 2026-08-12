F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

Poucos temas no paddock da Fórmula 1 geraram tanto debate político durante a primeira metade da temporada como o ADUO, as Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização.

O sistema foi introduzido como uma 'rede de segurança' para fabricantes que fiquem para trás, em parte em resposta à situação da Honda sob os regulamentos anteriores, mas, na prática, transformou-se num campo de batalha político.

Toto Wolff avisou imediatamente que o ADUO não deveria se tornar um "mecanismo de ultrapassagem", embora tenha havido considerável surpresa quando não foi a unidade de potência da Mercedes, mas sim a da Red Bull que acabou no topo do primeiro ranking da FIA.

Há duas razões para isso. Em primeiro lugar, as medições do ADUO baseiam-se apenas no motor de combustão interna, criando uma discrepância significativa entre o método de medição e as oportunidades de desenvolvimento, que também abrangem o lado elétrico da unidade de potência.

Em segundo lugar, houve sugestões no paddock de que vários fabricantes, incluindo a Mercedes e a Ferrari, jogaram de forma inteligente ao não mostrar todas as suas cartas durante os fins de semana das corridas de abertura, a fim de garantir um token do ADUO, ou até dois no caso da Ferrari.

O resultado do primeiro período causou frustração na Red Bull, o que também explica por que alguns detalhes ainda não foram anunciados publicamente.

Red Bull Ford Powertrains has been placed at the top of the standings by the FIA following the first measurement period, much to the frustration of Red Bull’s top management Photo by: Mark Thompson / Getty Images

O diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, indicou anteriormente que estava aberto a considerar mais parâmetros para as medições do ADUO, como o tamanho do turbo, mas as equipes e os fabricantes pressionaram para manter o sistema o mais simples possível.

Isso levanta a questão de saber se a FIA ficou surpreendida com toda a controvérsia em torno do ADUO nesta temporada, algo que o Motorsport.com perguntou a Tombazis.

"Bem, na F1 parece que quase tudo é bastante sensível. Portanto, é muito raro ter 11 equipes e cinco ou seis fabricantes de unidades de potência dizendo 'Fantástico, estamos todos de acordo'. A única coisa em que acho que todos concordam é que a pausa de agosto é uma coisa boa, e devo lembrar que foi ideia minha", respondeu.

"Mas essa é a única coisa em que todos concordam. Acho que todo o resto [é difícil]. E até isso demorou tempo até todos concordarem. Quando Franz Tost ainda estava no cargo, ele não queria isso", adicionou.

Segundo Tombazis, é preciso distinguir dois fatores diferentes ao avaliar o ADUO: o quão precisas são as medições e se o sistema está funcionando como originalmente pretendido.

Em meio a toda a insatisfação em torno do resultado do primeiro período, a Red Bull solicitou uma verificação factual dos resultados, mas, segundo Tombazis, as medições da FIA provaram ser precisas.

"Tudo é bastante sensível porque todos são muito competitivos e focados na sua posição relativa em comparação com os outros. Tem sido um grande desafio", continuou. "Acho que a nossa medição, na minha opinião, provou ser muito precisa. Dito isto, tudo funcionou bem? Não, porque obviamente as pessoas não estão satisfeitas e assim por diante. Precisamos pensar em melhorias no futuro? Sim".

Tombazis acknowledges that the system may need changes in the coming years, but insists that the measurements are correct Photo by: Kym Illman / Getty Images

Uma das falhas aparentes é que os outros fabricantes poderiam efetivamente colocar a Red Bull em xeque-mate. Se continuarem jogando o jogo e não usarem os tokens que lhes foram atribuídos para desenvolver o motor de combustão interna, poderiam, teoricamente, manter a Red Bull no topo do ranking por mais tempo.

Tombazis, no entanto, não acredita que as coisas cheguem tão longe na prática: "Bem, não acho que fosse conveniente estarem sempre abaixo [da potência máxima] só para continuarem obtendo mais oportunidades, porque qual é o sentido delas se, em última análise, não for para vocês estarem no topo?".

Dito isso, ele admite que o sistema precisa ser repensado para os próximos anos: "Acho que ele está funcionando como foi concebido, mas penso que há algumas fragilidades que precisamos resolver. Também para o tornar menos demorado e menos controverso no futuro".

Uma sugestão lógica seria considerar toda a unidade de potência nas medições, em vez de apenas o motor de combustão, mas Tombazis não quer discutir ideias específicas nesta fase.

Honda will introduce its first ADUO upgrade at Zandvoort and states that the system works well for the manufacturer that needs it most Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ADUO funciona para a Honda, mas e para a F1 como um todo?

A Honda é naturalmente a fabricante com o maior déficit e, portanto, o exemplo mais claro daquilo para que o ADUO foi originalmente concebido.

Diretor geral de pista e engenheiro-chefe, Shintaro Orihara diz que o sistema funciona para a Honda, embora esteja aberto a uma reformulação a longo prazo em benefício do esporte como um todo.

"Acho que o número que recebemos da FIA parece razoável. Eu diria que é justo. E também, graças ao ADUO, estamos trabalhando arduamente para desenvolver o motor", disse Orihara ao Motorsport.com.

"Portanto, neste momento, é difícil dizer se o sistema ADUO está funcionando corretamente [ou não]. Mas, pelo menos para a Honda, temos a máxima oportunidade de desenvolver nosso motor graças ao ADUO. Talvez ajustemos [as coisas depois de] monitorar como o ADUO funciona para a F1. Está funcionando bem para a Honda, mas precisamos continuar fiscalizando como funciona para todos os fabricantes. Deve ser justo", concluiu.

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