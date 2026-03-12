F1: FIA define zonas de ultrapassagem do GP da China; confira

O DRS desapareceu este ano, mas o que o tornava essencial agora existe por meio de dois dispositivos: o modo reta, zonas onde a aerodinâmica ativa permite que as asas se inclinem para ganhar desempenho, e o modo ultrapassagem, uma potência elétrica extra oferecida a um piloto que esteja a menos de um segundo atrás de um rival.

O modo reta, que agora afeta a asa dianteira além da traseira, está ativo durante toda a corrida, independentemente de o piloto estar atrás de outro competidor ou não. Ele tinha cinco zonas de ativação em Melbourne e estará presente em quatro em Xangai (indicadas em vermelho no mapa abaixo).

Em detalhe, a aerodinâmica ativa estará operacional na reta principal, no trecho entre as curvas 4 e 6 (sendo a curva 5 uma ligeira curva feita com o acelerador ‘pé embaixo’), entre as curvas 10 e 11 e, finalmente, em uma das retas mais longas do campeonato, entre as curvas 13 e 14. No ano passado, o DRS foi permitido na primeira e na última dessas áreas.

O risco de chuva é muito baixo neste fim de semana em Xangai, mas a FIA também divulgou as regras para o modo de reta "parcial", quando a aderência é baixa e apenas a ativação dos flaps da asa dianteira é permitida. As quatro zonas permanecerão as mesmas (mostradas em azul no mapa acima), mas com a ativação permitida 50 metros mais tarde na primeira zona, 40 metros mais tarde nas duas zonas seguintes e 70 metros mais tarde na zona final.

O modo de ultrapassagem, que permite ao piloto usar 350 kW de potência elétrica por mais tempo que o rival à sua frente, será ativado se o piloto estiver a menos de um segundo de outro carro na entrada da curva 16, a última curva da pista (mostrada em verde no mapa acima). A ativação será permitida no mesmo ponto da primeira zona do modo de reta.

Toque de recolher ainda mais flexibilizado

Em cada GP, um toque de recolher noturno é imposto para impedir que o pessoal trabalhe nos carros, garantindo assim um período de descanso. No GP da Austrália, a FIA isentou as equipes por duas noites, entre quarta e quinta-feira e depois entre quinta e sexta-feira, devido a atrasos em algumas cargas após o fechamento do espaço aéreo no Oriente Médio em decorrência do conflito entre EUA e Israel contra o Irã e dos ataques retaliatórios da República Islâmica contra vários países vizinhos.

Xangai concedeu novas isenções, embora não esteja claro se isso está relacionado à necessidade de contornar a situação no Oriente Médio. A FIA relatou "desafios logísticos para a fabricante de pneus devido a atrasos na chegada da carga e, portanto, um pequeno atraso no fornecimento de pneus pela Pirelli.

O processo de montagem de pneus não ocorreu normalmente na quarta-feira em Xangai. O toque de recolher foi flexibilizado, mas não na mesma medida que em Melbourne: foi suspenso apenas para seis membros da "equipe operacional [dos times], com o único propósito de preparar os pneus após a montagem [nas rodas] pelo fornecedor", e aplica-se somente ao período entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira.

Essa "equipe operacional" é composta por um máximo de 60 pessoas em cada GP, com 16 membros adicionais classificados como "equipe de treinamento", cuja presença no circuito também está sujeita a regras de toque de recolher.

Em circunstâncias normais, as equipes podem desrespeitar o toque de recolher quatro vezes por ano, caso isso se torne necessário devido a uma situação incomum, geralmente reparos após um acidente.

