Fórmula 1 GP da China

F1: FIA define zonas de ultrapassagem do GP da China; confira

Serão quatro zonas em que modo de reta será permitido em Xangai neste fim de semana

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:

O DRS desapareceu este ano, mas o que o tornava essencial agora existe por meio de dois dispositivos: o modo reta, zonas onde a aerodinâmica ativa permite que as asas se inclinem para ganhar desempenho, e o modo ultrapassagem, uma potência elétrica extra oferecida a um piloto que esteja a menos de um segundo atrás de um rival.

O modo reta, que agora afeta a asa dianteira além da traseira, está ativo durante toda a corrida, independentemente de o piloto estar atrás de outro competidor ou não. Ele tinha cinco zonas de ativação em Melbourne e estará presente em quatro em Xangai (indicadas em vermelho no mapa abaixo).

Les zones du mode ligne droite sur le circuit de Shanghai

Les zones du mode ligne droite sur le circuit de Shanghai

Photo de: FIA

Em detalhe, a aerodinâmica ativa estará operacional na reta principal, no trecho entre as curvas 4 e 6 (sendo a curva 5 uma ligeira curva feita com o acelerador ‘pé embaixo’), entre as curvas 10 e 11 e, finalmente, em uma das retas mais longas do campeonato, entre as curvas 13 e 14. No ano passado, o DRS foi permitido na primeira e na última dessas áreas.

O risco de chuva é muito baixo neste fim de semana em Xangai, mas a FIA também divulgou as regras para o modo de reta "parcial", quando a aderência é baixa e apenas a ativação dos flaps da asa dianteira é permitida. As quatro zonas permanecerão as mesmas (mostradas em azul no mapa acima), mas com a ativação permitida 50 metros mais tarde na primeira zona, 40 metros mais tarde nas duas zonas seguintes e 70 metros mais tarde na zona final.

O modo de ultrapassagem, que permite ao piloto usar 350 kW de potência elétrica por mais tempo que o rival à sua frente, será ativado se o piloto estiver a menos de um segundo de outro carro na entrada da curva 16, a última curva da pista (mostrada em verde no mapa acima). A ativação será permitida no mesmo ponto da primeira zona do modo de reta.

Toque de recolher ainda mais flexibilizado

Em cada GP, um toque de recolher noturno é imposto para impedir que o pessoal trabalhe nos carros, garantindo assim um período de descanso. No GP da Austrália, a FIA isentou as equipes por duas noites, entre quarta e quinta-feira e depois entre quinta e sexta-feira, devido a atrasos em algumas cargas após o fechamento do espaço aéreo no Oriente Médio em decorrência do conflito entre EUA e Israel contra o Irã e dos ataques retaliatórios da República Islâmica contra vários países vizinhos.

Xangai concedeu novas isenções, embora não esteja claro se isso está relacionado à necessidade de contornar a situação no Oriente Médio. A FIA relatou "desafios logísticos para a fabricante de pneus devido a atrasos na chegada da carga e, portanto, um pequeno atraso no fornecimento de pneus pela Pirelli.

O processo de montagem de pneus não ocorreu normalmente na quarta-feira em Xangai. O toque de recolher foi flexibilizado, mas não na mesma medida que em Melbourne: foi suspenso apenas para seis membros da "equipe operacional [dos times], com o único propósito de preparar os pneus após a montagem [nas rodas] pelo fornecedor", e aplica-se somente ao período entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira.

Essa "equipe operacional" é composta por um máximo de 60 pessoas em cada GP, com 16 membros adicionais classificados como "equipe de treinamento", cuja presença no circuito também está sujeita a regras de toque de recolher.

Em circunstâncias normais, as equipes podem desrespeitar o toque de recolher quatro vezes por ano, caso isso se torne necessário devido a uma situação incomum, geralmente reparos após um acidente.

