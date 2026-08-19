F1: FIA deve manter procedimentos de largada em 2027

A FIA pretende manter em 2027 o procedimento de pré-largada que acrescenta cinco segundos antes do início da sequência tradicional de luzes da Fórmula 1, mesmo após considerar resolvidas as principais preocupações de segurança que motivaram mudanças no começo da temporada.

Segundo Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, os cinco segundos adicionais já se tornaram parte do procedimento e continuam sendo úteis para permitir que pilotos e carros estejam devidamente preparados para a largada.

"Acho que os cinco segundos já são um processo estabelecido, não vejo por que mudariam neste ciclo de regulamentação", disse Tombazis a um grupo seleto de jornalistas, incluindo o Motorsport.com.

"Isso não tem nada a ver com segurança. Tem a ver apenas com a chegada de carros diferentes no grid em momentos diferentes, e os pilotos precisam estar preparados para, digamos, ter uma largada adequada."

"Não acho que seja tanto uma questão de segurança. A parte elétrica é que é mais importante em termos de segurança."

Thanks to the smaller turbo, Ferrari had an advantage off the line earlier this year; the extra five seconds was the maximum Vasseur was prepared to accept Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

O procedimento foi introduzido após os testes de inverno no Bahrein, quando várias equipes enfrentaram dificuldades para colocar seus turbocompressores na rotação ideal antes da largada. Algumas defendiam mais tempo no grid, enquanto a Ferrari era contrária à mudança, já que seu turbo menor proporcionava uma vantagem competitiva nesse aspecto.

O compromisso foi a criação do procedimento de pré-largada, com um aviso de cinco segundos e luzes azuis piscando no grid assim que todos os carros estão alinhados após a volta de apresentação. Na ocasião, Frederic Vasseur deixou claro que aquele era o máximo que a Ferrari estava disposta a aceitar.

Paralelamente, a FIA trabalhou em uma solução específica para o principal problema de segurança observado nas primeiras corridas. Na abertura da temporada, em Melbourne, Liam Lawson arrancou muito lentamente de sua posição, obrigando Franco Colapinto a desviar do carro.

In Melbourne, Colapinto only just managed to avoid Lawson. Since then, safety has improved, according to the FIA Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Bem, em primeiro lugar, temos trabalhado na segurança da linha de partida. Desde que discutimos o pacote para Miami no final de abril até agora, temos trabalhado em algumas medidas de recuperação de emergência, como componentes elétricos para ajudar a recuperar um carro que tenha uma largada muito lenta e, portanto, evitar o risco de os carros pararem, etc."

A solução foi o chamado sistema de "detecção de partida com baixa potência", capaz de identificar quando um carro acelera de maneira anormalmente lenta depois que o piloto solta a embreagem.

Nessas situações, ocorre o acionamento automático do MGU-K para garantir um nível mínimo de aceleração. De acordo com a FIA, o recurso serve exclusivamente como mecanismo de segurança e não oferece vantagem competitiva.

Na prática, o sistema pode transformar uma largada desastrosa em uma largada ruim, mas não uma largada ruim em competitiva. Com isso, a FIA considera resolvida sua principal preocupação de segurança, sem enxergar, porém, motivos para eliminar os cinco segundos adicionais do procedimento de pré-largada em 2027.

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