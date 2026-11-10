F1: FIA divulga última avaliação do ADUO de 2026

A FIA divulgou nesta terça-feira (10) a decisão sobre a terceira e última avaliação do ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualizações) da Fórmula 1, sem conceder nenhuma alteração aos fabricantes de motores.

A partir desta temporada, a FIA incorporou um mecanismo no regulamento da F1 que permite aos fabricantes de unidades de potência realizar atualizações — caso fiquem atrás do motor líder — por meio de 'tokens' concedidos de acordo com uma escala de desempenho.

Após o primeiro período de 2026, que se estendeu do GP da Austrália ao GP do Canadá, foi anunciado que a Red Bull Ford Powertrains emergiu como referência, enquanto o motor de combustão interna da Mercedes ficou entre 2% e 4% atrás, o que concedeu ao fabricante alemão direito a uma atualização adicional neste ano e mais uma na próxima temporada.

A Ferrari, a Audi e a Honda se enquadraram na categoria de atraso superior a 4% em potência do motor de combustão interna (ICE), o que lhes concede duas atualizações durante a temporada atual e mais duas em 2027.

A Red Bull Ford Powertrains solicitou uma revisão da análise do ADUO, o que atrasou a publicação oficial dos primeiros resultados, já que contestou os resultados e o fato de ter sido considerada a fabricante com o motor mais potente.

Conforme acordado pelas equipes antes do início da temporada, a FIA mede apenas o motor de combustão interna, mas, uma vez que um fabricante se qualifique para o ADUO, ele também tem permissão para modificar componentes elétricos, como a bateria e o MGU-K.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Assim, enquanto os rivais da Red Bull puderam instalar atualizações na unidade de potência ao longo desta temporada, a equipe sediada em Milton Keynes enfrentou, na prática, um congelamento do motor.

Na terceira e última análise da FIA sobre o ADUO — que considerou dados do motor desde o GP da Holanda até o GP dos EUA, inclusive —, não houve alterações e, portanto, nenhum fabricante ganhará ou perderá suas concessões atuais.

Também não houve alteração no segundo período do ADUO, durante as férias da F1.

"Para o terceiro período, as diferenças relativas de desempenho em relação ao motor de combustão interna (ICE) líder evoluíram, mas essas mudanças não resultaram na concessão de nenhuma homologação adicional aos fabricantes de unidades de potência", afirmou um relatório da FIA.

Dada a controvérsia sobre como o o ADUO é medido, a FIA está aberta a mudanças no sistema no futuro, sujeitas à aprovação dos fabricantes de unidades de potência, enquanto o diretor de monolugares da FIA, Nikolas Tombazis, está confiante de que o conceito está funcionando conforme o desejado.

"A FIA realizou uma análise abrangente como parte da revisão do ADUO neste ano. Com base na qualidade dos dados e na robustez do processo de avaliação, estamos confiantes em nossas descobertas e nas conclusões alcançadas", disse Tombazis.

Nikolas Tombazis, FIA Foto: Kym Illman / Getty Images

"O primeiro ano de implementação também reforçou nossa convicção de que o conceito do ADUO é o correto para a F1".

"No entanto, é importante que o sistema continue a evoluir para garantir que permaneça eficiente, relevante e adequado ao seu propósito. Para isso, temos trabalhado em estreita colaboração com os fabricantes de unidades de potência e as equipes para explorar aprimoramentos na metodologia que apoiem a eficácia contínua do ADUO nas próximas temporadas".

O próximo período do ADUO terá início em 2027, abrangendo as seis primeiras corridas da temporada de F1, do GP do Bahrein ao GP de Miami.

TRETA Márquez x Bezzechi: Fausto analisa | BRIGA POR TÍTULO SEGUE, Martín SE SUPERA, Diogo sofre e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!