F1: FIA e equipes debaterão regras do safety car virtual, diz site

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Tema que gerou polêmica em Madri com Lando Norris deve ser abordado na pauta da próxima reunião do Comitê Consultivo Esportivo do Mundial

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

A falta de sorte (e lamento pós-corrida) de Lando Norris no GP da Espanha, quando o safety car virtual foi instaurado pela quebra do carro de Lance Stroll na volta 12, gerou questionamentos após a prova no novo Madring. Agora, mudanças nas regras do VSC podem ser debatidas entre representantes das equipes, da FIA e da Fórmula 1.

O editor recomenda:

Após a corrida no novo circuito espanhol, o portal The Race disse que fontes do paddock indicaram que o tema deve ser colocado em pauta e debatido na próxima reunião do Comitê Consultivo Esportivo (SAC) da F1, com gestores esportivos das 11 equipes e representantes da Federação Internacional.

O caminho até a alteração de um item no regulamento esportivo da categoria ser aprovada é longo, iniciando no SAC e sendo necessário um consenso para que avance para o próximo passo: a Comissão da F1.

Na Comissão da F1, a medida é então votada e, se aprovada, deve aguardar a ratificação da própria FIA para mudar o 'livros de regras' do Campeonato Mundial.

O portal inglês apontou três soluções que podem (ou não) ser adotadas:

  • Extensão do tempo de VSC: Fixar um período mínimo de duração para evitar que pilotos sejam beneficiados por janelas curtas de neutralização.
  • Parada sob VSC não contar como obrigatória: Adotar uma regra similar à da Fórmula 2, na qual a troca de pneus realizada sob regime de safety car virtual não abate a obrigatoriedade de uso de dois compostos diferentes na corrida.
  • Fechamento do pit lane: Proibir completamente a entrada nos boxes durante a vigência do safety car virtual, exceto para reparos de emergência.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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