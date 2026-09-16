F1: FIA e equipes debaterão regras do safety car virtual, diz site

A falta de sorte (e lamento pós-corrida) de Lando Norris no GP da Espanha, quando o safety car virtual foi instaurado pela quebra do carro de Lance Stroll na volta 12, gerou questionamentos após a prova no novo Madring. Agora, mudanças nas regras do VSC podem ser debatidas entre representantes das equipes, da FIA e da Fórmula 1.

Após a corrida no novo circuito espanhol, o portal The Race disse que fontes do paddock indicaram que o tema deve ser colocado em pauta e debatido na próxima reunião do Comitê Consultivo Esportivo (SAC) da F1, com gestores esportivos das 11 equipes e representantes da Federação Internacional.

O caminho até a alteração de um item no regulamento esportivo da categoria ser aprovada é longo, iniciando no SAC e sendo necessário um consenso para que avance para o próximo passo: a Comissão da F1.

Na Comissão da F1, a medida é então votada e, se aprovada, deve aguardar a ratificação da própria FIA para mudar o 'livros de regras' do Campeonato Mundial.

O portal inglês apontou três soluções que podem (ou não) ser adotadas:

Extensão do tempo de VSC: Fixar um período mínimo de duração para evitar que pilotos sejam beneficiados por janelas curtas de neutralização.

Fixar um período mínimo de duração para evitar que pilotos sejam beneficiados por janelas curtas de neutralização. Parada sob VSC não contar como obrigatória: Adotar uma regra similar à da Fórmula 2, na qual a troca de pneus realizada sob regime de safety car virtual não abate a obrigatoriedade de uso de dois compostos diferentes na corrida.

Adotar uma regra similar à da Fórmula 2, na qual a troca de pneus realizada sob regime de safety car virtual não abate a obrigatoriedade de uso de dois compostos diferentes na corrida. Fechamento do pit lane: Proibir completamente a entrada nos boxes durante a vigência do safety car virtual, exceto para reparos de emergência.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!