A Federação Internacional de Automobilismo confirmou nesta sexta-feira (20) que o acordo com as fabricantes de motores da Fórmula 1 pelo retorno dos motores V8 ao grid da categoria a partir de 2030 "foi aprovado por unanimidade", colocando um fim à era das unidades de potência V6.

Desde a introdução do novo regulamento técnico, no início de 2026, o debate pelo retorno aos motores V8 ganhou ainda mais força, devido às diversas críticas aos carros e a atual unidade de potência, projetada para dar igual importância à combustão interna e à potência elétrica.

Diversos problemas nas largadas no início do campeonato levaram a FIA a fazer pequenos ajustes ao regulamento durante a temporada. Mas, por mais que a qualidade das corridas tenham melhorado levemente, a Federação, a F1 e as montadoras viram a oportunidade perfeita para se livrarem desse motor, extremamente caro e tecnicamente complexo.

A ideia era que o ciclo atual se encerrasse no fim de 2030 porém, segundo o anúncio desta sexta, a chegada dos novos motores foi adiantada para o início de 2030, decisão tomada em comum acordo com a categoria e as fábricas.

Os novos motores serão "V8 turbo de 2,1 litros, mantendo algumas características geométricas dos motores atuais".

"O principal objetivo é desenvolver uma unidade de potência significativamente menos complexa, mais leve e mais barata do que as atuais. O conjunto terá eletrificação limitada e utilizará tecnologias relevantes e sustentáveis, com a proposta de favorecer corridas mais ofensivas e recuperar um som que agrade aos fãs. Além disso, a intenção é combinar os motores V8 com um chassi também mais leve e ágil, que dê maior importância à habilidade dos pilotos e proporcione disputas mais próximas", diz comunicado da FIA.

O regulamento técnico definitivo ainda será apresentado ao Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, com reunião marcada para o próximo mês, em Xangai.

Para o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, apoiador declarado do retorno dos V8, o acordo "representa um marco importante na definição do futuro da F1. Desde o início, deixei clara minha ambição de construir uma categoria mais competitiva e emocionante para os fãs, mantendo-se na vanguarda da inovação e da sustentabilidade".

"O retorno dos motores V8 representa uma oportunidade de reconectar a categoria à sua essência, trazendo de volta o som, a emoção e as corridas puras que são admiradas em todo o mundo. Nossa visão é clara: carros mais leves, simples e acessíveis, que coloquem a habilidade dos pilotos no centro da competição".

"Quero agradecer a todos os envolvidos pela colaboração. Este é um passo importante e demonstra o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos para construir o melhor futuro possível para nosso esporte", concluiu.

As mudanças no regulamento ainda dependem da aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA (WMSC).

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