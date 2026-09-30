F1: FIA emite alerta de calor extremo para GP do Bahrein na Malásia
Com temperaturas elevadas e alta umidade em Sepang, Federação aplicará protocolo que obriga uso de colete de resfriamento ou lastro no carro
Foto de: Sutton Motorsport Images
A FIA emitiu um alerta de calor extremo para o GP do Bahrein na Malásia na Fórmula 1 que será disputado neste fim de semana em Sepang. De acordo com o protocolo, os pilotos serão obrigados a usar coletes de resfriamento ou, caso optem por não usá-los, a adicionar meio quilo de lastro aos seus carros.
“De acordo com o Artigo B1.5.10 do Regulamento de F1 da FIA, e após ter recebido uma previsão do Serviço Meteorológico Oficial indicando que o índice de calor ultrapassará 31°C em algum momento do evento, declara-se uma situação de calor extremo”, anunciou a FIA nesta quarta-feira (30).
Esse protocolo foi instituído em 2025 em resposta ao GP do Catar de 2023, no qual os pilotos passaram mal e até desmaiaram após a corrida. Agora, os carros contam com um pequeno reservatório com líquido resfriado, conectado por tubos ao colete usado pelos pilotos. Para compensar esse peso, aqueles que decidirem não usar esses coletes precisam adicionar 0,5 kg de lastro aos monopostos.
Esse protocolo foi ativado em várias corridas, entre elas o GP da Itália no início do setembro, e o agravante em Sepang é que, além das altas temperaturas, há um índice de umidade muito elevado (superior a 80% hoje, por exemplo) e, sobretudo, uma ameaça constante de chuva.
Vai chover em Sepang?
Como sempre, o clima em Sepang é muito variável e, de fato, tem chovido bastante durante a semana. Para o GP do Bahrein na Malásia, espera-se um dia chuvoso que, na sexta-feira, poderá afetar as atividades na pista, com menor risco para o sábado e, novamente, ameaça para a corrida no domingo, embora as tempestades possam chegar quando a prova já tiver terminado.
Confira a previsão do tempo para a etapa de Sepang:
|Dia
|Condição Meteorológica
|Temperatura Média
|Probabilidade de Chuva
|Sexta-feira (2/out)
|Tempestades isoladas
|TL1: 31,1 °C / TL2: 30,0 °C
|38% a 45%
|Sábado (3/out)
|Pancadas de chuva à tarde
|TL3 e Classificação: 32,0 °C
|55%
|Domingo (4/out)
|Tempestades tropicais
|Corrida: 33,0 °C
|57% a 77%
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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