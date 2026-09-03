F1: FIA emite alerta de calor extremo para Monza
Onda de calor na Europa deve afetar a realização do GP da Itália neste fim de semana
Foto de: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images
A FIA, órgão regulador da Fórmula 1, declarou risco de calor extremo para o GP da Itália deste fim de semana, obrigando os pilotos a usar coletes de resfriamento ou a acoplar lastro aos carros em Monza.
As temperaturas em toda a Itália voltaram a subir nos últimos dias, com uma nova onda de calor afetando o país europeu na próxima semana. A região em torno de Milão e do 'Templo da Velocidade' se prepara para temperaturas acima de 35 °C, o que acionou o protocolo de calor extrema da FIA.
“De acordo com o Artigo B1.5.10 do Regulamento da FIA para a F1, tendo recebido uma previsão do serviço meteorológico oficial indicando que o índice de calor será superior a 31,0 °C em algum momento durante a corrida nesta competição, declara-se um Risco de Calor”, declarou a FIA.
Ao declarar oficialmente um 'Risco de Calor', a direção de prova está implementando procedimentos adicionais de resfriamento para os pilotos. Os pilotos terão agora a opção de usar um colete de resfriamento ou ter o lastro correspondente de 0,5 kg acoplado aos seus carros.
Foto: Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images
A FIA já planejava há muito tempo tornar obrigatório o uso dos coletes de resfriamento pelos pilotos, mas, após resistência dos pilotos quanto ao conforto e à eficácia do dispositivo, ele continua sendo opcional.
De acordo com o serviço meteorológico oficial da FIA, espera-se que as temperaturas ultrapassem facilmente o limite de 31 °C na sexta-feira, no sábado e no domingo. Durante o TL2 na sexta-feira, as temperaturas devem chegar a 36 °C, com previsão de 35 °C para a classificação de sábado.
A largada da corrida no domingo, às 15h, horário local (10h no horário de Brasília), deve ocorrer com temperatura ambiente de 33 °C.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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