Fórmula 1 GP de São Paulo

F1: FIA encontra nova brecha em regulamento de 2026 e endurece regras

Regulamentadora foca em evitar deixar 'áreas cinzentas' que podem ser exploradas pelas equipes e gerar vantagem

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
2026 FIA F1 car render

O regulamento de 2026 da Fórmula 1 passou por inúmeras mudanças e ajustes por parte da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para tentar fechar todas as brechas que as equipes poderiam explorar na próxima temporada e ganhar vantagem no desenvolvimento dos carros.

A primeira grande polêmica girou em torno da Mercedes e Red Bull, que estariam explorando uma técnica que os permitiriam 'brincar' com o tamanho da taxa de compressão dos motores. Agora, a regulamentadora está de olho em outro 'pulo do gato' que poderia ser dado também mexendo com a temperatura do carro.

O segundo foco está no medidor de fluxo do combustível. Até 2025, o limite era de até 100kg/h, agora, com o combustível da F1 se tornando totalmente sustentável, a medição passará a ser feita em megajoules - só será permitido 3000MJ/h.

Essa mudança, então, gerou a introdução de uma nova forma de verificação. Agora a FIA e a equipe usarão exatamente o mesmo medidor fornecido pela Allengra, segundo informações do The Race. Todos os 22 carros serão equipados com o mesmo sistema, visando impossibilitar que os times consigam burlar as regras ao alterarem a temperatura desses medidores.

Em outubro, a FIA fez uma pequena mudança no texto sobre esse medidor e declarou que é expressamente "proibido qualquer aquecimento ou resfriamento intencional do medidor de fluxo de combustível". Meses depois, eles voltaram para reajustar: "Qualquer dispositivo, sistema ou procedimento cujo objetivo seja alterar a temperatura do medidor de fluxo de combustível é proibido".

A mudança na redação não significa que alguma equipe tenha tentado burlar as novas regras, apenas indica que a FIA encontrou uma 'área cinzenta' no regulamento e optou por endurecer a escrita para evitar polêmicas futuras.

Livia Veiga
